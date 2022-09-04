Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Ранее сообщалось, что на место шойгу претендует золотов, и между ними в кремле уже разгорелась настоящая война.
Интересно Не так далеко до капитуляции, – обозреватель предполагает, что шойгу мог "сам себя отстранить"
Шойгу действительно в немилости
Фейгин рассказал, что шойгу действительно в немилости у путина. Он не захватил Украину за 2-3 дня. Хотя действительно собирался это сделать.
Он присылал Резникову ультиматум. Впрочем, я не знаю, как Резников ему ответил. Наверное, судя по тому, что там люди креативные, могли ответить весело,
– отметил российский правозащитник.
Путин не принимает кадровые решения, если они будут иметь негативное влияние
Российский оппозиционный политик отметил, что путин не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход событий. В частности, публично министра обороны путин сейчас не будет менять.
"Сказать ему: "Слушай, поезжай на дачу и сиди там. Можешь иногда выступить на коллегиуме "Армия-2022", но не лезь". Это будет выгоднее, чем менять его сейчас", – подчеркнул Фейгин.
Он добавил, что это может вызвать волну вопросов в разных пабликах. У российского общества возникнет мнение, что что-то идет не так.
Кандидатура золотова
По словам российского правозащитника, претендующий на должность министра обороны золотов пишет с ошибками. Он едва окончил школу, а заявление о принятии на работу переписывал 4 раза.
Золотов после армии работал на АЗЛК, на конвейере стоял. Мозг практически ребенка,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
Фейгин рассказал, что потом золотов был охранником собчак, а впоследствии последовал за путиным. Он уже генерал, но человек без образования. Российский правозащитник не видит никакого смысла в том, чтобы менять "шило на мыло".
"Впрочем, не стоит пытаться понять их кадровые решения. Мы думаем рационально, а у них свой, понятный только им образ мышления. Поэтому может ли он сменить шойгу на золотова? Наверное, да. Но я даю на это 5%", – отметил он.
Российский правозащитник подытожил, что, скорее всего, путин дождется завершения "спецоперации" в каком бы виде и когда бы оно ни было, и только тогда отправит шойгу в отставку.
Фейгин ответил, решится ли путин публично отправить шойгу в отставку: смотрите видео
Отставка шойгу: что известно
- Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что отстранение шойгу действительно возможно. Это он убеждал путина, что украинские города сами будут сдаваться в оккупацию и он сможет решить все задачи без общей мобилизации.
- Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что шойгу не был отстранен от военного командования. Так это означало бы и поражение самого путина.
- Военный эксперт Игаль Левин сообщил, талантливых кадров на замену шойгу в россии нет. Отставка шойгу означает, что в кремле "штормит".