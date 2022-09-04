Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Раніше повідомлялось, що на місце шойгу претендує золотов, і між ними в кремлі вже розгорілась справжня війна.

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Шойгу дійсно в немилості

Фейгін розповів, що шойгу дійсно в немилості у путіна. Він не захопив Україну за 2-3 дні. Хоча насправді збирався це зробити.

Він присилав Резнікову ультиматум. Утім я не знаю, як Резніков йому відповів. Напевно, судячи з того, що там люди креативні, могли відповісти весело,

– зазначив російський правозахисник.

Путін не приймає кадрові рішення, коли вони матимуть негативний вплив

Російський опозиційний політик зауважив, що путін не буде приймати кадрових рішень у той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід подій. Зокрема, публічно міністра оборони путін зараз не змінюватиме.

"Сказати йому: "Слухай, їдь на дачу й сиди там. Можеш іноді виступити на колегіумі "Армія-2022", але не лізь". Це буде вигідніше, ніж змінювати його зараз", – наголосив Фейгін.

Він додав, що це може спричинити хвилю запитань у різних пабліках. У російського суспільства виникне думка, що щось іде не так.

Кандидатура золотова

За словами російського правозахисника, золотов, який претендує на посаду міністра оборони, пише з помилками. Він ледве закінчив школу, а заяву про прийняття на роботу переписував 4 рази.

Золотов після армії працював на АЗЛК, на конвеєрі стояв. Мозок практично дитини,

– підкреслив російський опозиційний політик.

Фейгін розказав, що потім золотов був охоронцем собчак, а згодом пішов за путіним. Він уже генерал, але людина без освіти. Російський правозахисник не бачить ніякого сенсу в тому, щоб змінювати "шило на мило".

"Утім не варто намагатись зрозуміти їхні кадрові рішення. Ми думаємо раціонально, а у них свій, зрозумілий лише їм спосіб мислення. Тому чи може він змінити шойгу на золотова? Напевне, так. Але я даю на це 5%", – зазначив він.

Російський правозахисник підсумував, що, радше за все, путін дочекається завершення "спецоперації" в якому б вигляді й коли воно б не було, й лише тоді відправить шойгу у відставку.

Фейгін відповів, чи зважиться путін публічно відправити шойгу у відставку: дивіться відео

Відставка шойгу: що відомо