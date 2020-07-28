В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с поста главы Минздрава. Такое решение поддерживают примерно сотни нардепов. Не сложились отношения у министра и с Национальной службой здоровья Украины, поэтому он уже дважды за последние два месяца пытался провести там кадровую чистку.

Депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала, что последняя капля в конфликте между Степановым и НСЗУ была, когда без ведома выносились кадровые вопросы в правительстве об отставке председателя и заместителя учреждения.

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"А также предыдущие попытки его найти руководителя за закрытыми дверями, когда он устраивал истерики моей коллеге Ольге Стефанишиной в том, что она не имеет права зайти с телефоном в Кабинет Министров, и это нарушение процедуры – они являются безосновательными и смешными. И мне кажется, как раз в месяце июле-августе удачно делать такие тихие правительственные изменения", – пояснила Бобровская.

НСЗУ принципиальная в звене Минзрава, потому что через НСЗУ проходит около 86 миллиардов гривен, которые идут на оплату врачам и обеспечение больниц и так далее – это критическая артерия, которая нужна врачам в областях и регионах. Но если мы остановим примерно на месяц или больше эту работу, то мы получим такой небольшой очередной коллапс. Поэтому мы написали в своем постановлении, что НСЗУ стало одной из причин, последней каплей, почему должна быть отставка,

– отметила она.

Несмотря на это, по ее словам, первым сильным звоночком стала закупка в обход украинским госпредприятиям, медицинских халатов. Тогда их купили в Китае, доставили через 2 месяца не в полном объеме. Также до сих пор не начата процедура закупки лекарств для тяжелобольных.

"Часть закупается через госпредприятие, а другие через международные организации, с которыми даже не составлено договоров", – добавила депутат.

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