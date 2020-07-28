У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади голови МОЗ. Таке рішення підтримують приблизно сотні нардепів. Не склалися стосунки у міністра і з Національною службою здоров'я України, тому він вже двічі за останні два місяці намагався провести там кадрову чистку.

Депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповіла, що остання крапля в конфлікті між Степановим і НСЗУ була, коли без відома виносились кадрові питання в уряд про відставку голови і заступника установи.

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"А також попередні спроби його знайти очільника за зачиненими дверима, коли він влаштовував істерики моїй колежанці Ользі Стефанишиній про те, що вона не має права зайти з телефоном в Кабінет Міністр, бо це порушення процедури – вони є безпідставними і смішними. І мені здається, якраз в місяці липні-серпні вдало робити такі тихенькі урядові зміни", – пояснила Бобровська.

НСЗУ є принципова в ланці МОЗ, бо через НСЗУ проходить близько 86 мільярдів гривень, які йдуть на оплати лікарям та забезпечення лікарень і так далі – це критична артерія, яка потрібна лікарям в областях і регіонах. Але якщо ми зупинимо приблизно на місяць чи більше цю роботу, то ми отримаємо такий невеличкий черговий колапс. Тому ми написали у своїй постанові, що НСЗУ стало однією з причин, останньою краплею, чому має бути відставка,

– зазначила вона.

Попри це, за її словами, першим сильним дзвоником стала закупівля, в обхід українським держпідприємствам, медичних халатів. Тоді їх купили в Китаї, доставили через 2 місяці не в повному обсязі. Також досі не розпочата процедура закупівлі ліків для важкохворих.

"Частина закупляється через держпідприємство, а інші через міжнародні організації, з якими навіть не складено договорів", – додала депутатка.

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