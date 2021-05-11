На этой неделе президентская фракция собирается обсудить возможную отставку Максима Степанова. Претензии к министру здравоохранения Украины многочисленны и хорошо известны.

Сам Максим Владимирович не склонен оценивать свою деятельность критически: на днях глава МОЗ заявил о преодолении очередной волны COVID-19 и похвалил себя и подчиненных за проделанную работу.

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Пафос и коронавирус

"Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем", – говорится на официальной странице Степанова в Facebook. Причем министерское заявление почти совпало с Днем победы, в нем фигурирует военная риторика, и по своему звучанию оно во многом схоже с традиционными советскими месседжами, приуроченными к 9 мая. Мол, на войне как войне: жертв много, было тяжело, но Родина справилась с этим суровым испытанием!

Разумеется, кого-то победные реляции Минздрава возмутят. Кто-то вспомнит о забитых под завязку больницах, об отказе госпитализировать тяжелых пациентов, о массовой выписке недолеченных, о лихорадочной погоне за кислородными концентраторами… И это уже не говоря о проблемах с тестированием, о неготовности к приходу новых штаммов или о проваленной вакцинации.

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Но советскому победному пафосу тоже не мешали ни катастрофические провалы, ни грубые ошибки командования, ни колоссальные человеческие потери. Более того, в ходе Второй мировой выяснилось, что СССР может позволить себе гораздо больше военных неудач и сопутствующих страданий, чем любая благоустроенная западная демократия: хотя бы потому, что в советском государстве несладко жилось и до войны. А современная Украина, пусть и в меньшей степени, но обладает тем же сомнительным преимуществом.

Предсказуемость провала

Мы слишком привыкли к неблагополучию и неустроенности. Наши ожидания от родного государства изначально занижены. Никто не верит, что в разгар эпидемии власти способны окружить население адекватной заботой и помощью. Никто не надеется на четкую работу здравоохранительной системы. Никто не рассчитывает, что пострадавшие граждане не останутся один на один со своей бедой. И это сказывается на отечественном восприятии коронакризиса – по сравнению с развитыми и до недавнего времени благополучными странами.

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То, что в Италии или в Испании считалось коллапсом и кошмаром, у нас представляется чем-то почти обыденным. То, что в Британии или в Бельгии выглядело крушением привычного порядка, у нас лишь усугубляет традиционную сумятицу. То, что в Соединенных Штатах стало сильнейшим имиджевым ударом по государству, в Украине лишь добавляет к негативному имиджу несколько дополнительных штрихов.

Конечно, в случае отставки министра Степанова украинцы не станут провожать его с сожалением и благодарностью. Но нельзя сказать, что на своем посту глава МОЗ обманул надежды миллионов соотечественников. Нет, особого разочарования не было: по той простой причине, что от нашего Минздрава и не ждали особых успехов в борьбе с COVID-19. Все отечественные провалы выглядят предсказуемыми – в отличие от американских или европейских неудач. И в этом смысле Украина действительно пострадала от пандемии меньше, чем продвинутый западный мир.