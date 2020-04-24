Отставка Верланова и Нефедова. Появление политика времен Януковича Цушко – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни – Сергея Верланова и Максима Нефедова, которые реформировали старую коррумпированную структуру на две новые. Вместо этих двух уволенных новых лиц нам предлагают в Кабмин одно "старое", которое больше разбирается в реформах Азарова. Банковая "откопала" где-то одиозного бывшего министра Василия Цушко.

Також у випуску: Що відомо про ймовірене призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром. В програмі "Гуд найт Юкрейн" заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував такі звільнення, а також розповів про майбутню реформу Укроборонпрому. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про йомвірні причини відставки Нефьодова і Верланова.