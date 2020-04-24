23:34
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Отставка Верланова и Нефедова. Появление политика времен Януковича Цушко – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни – Сергея Верланова и Максима Нефедова, которые реформировали старую коррумпированную структуру на две новые. Вместо этих двух уволенных новых лиц нам предлагают в Кабмин одно "старое", которое больше разбирается в реформах Азарова. Банковая "откопала" где-то одиозного бывшего министра Василия Цушко.

       Також у випуску:

      Що відомо про ймовірене призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.

      В програмі "Гуд найт Юкрейн" заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував такі звільнення, а також розповів про майбутню реформу Укроборонпрому.

      Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про йомвірні причини відставки Нефьодова і Верланова.

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Сергей Верланов Максим Нефедов Василий Цушко Гуд найт Юкрейн
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      сегодня , 22:44 Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      Василь Денисюк
      Как государство (не) позаботилось о людях с онкологическими заболеваниями в условиях пандемии
      сегодня , 22:33 Как государство (не) позаботилось о людях с онкологическими заболеваниями в условиях пандемии
      Блог Медіа