Отставка Верланова и Нефедова. Появление политика времен Януковича Цушко – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни – Сергея Верланова и Максима Нефедова, которые реформировали старую коррумпированную структуру на две новые. Вместо этих двух уволенных новых лиц нам предлагают в Кабмин одно "старое", которое больше разбирается в реформах Азарова. Банковая "откопала" где-то одиозного бывшего министра Василия Цушко.
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Що відомо про ймовірене призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.
В програмі "Гуд найт Юкрейн" заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував такі звільнення, а також розповів про майбутню реформу Укроборонпрому.
Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про йомвірні причини відставки Нефьодова і Верланова.