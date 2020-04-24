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      Відставка Верланова і Нефьодова. Поява політика часів Януковича Цушка – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – Кабмін звільнив керівників Податкової і Митниці – Сергія Верланова і Максима Нефьодова, які реформували стару корумповану структуру на дві нові. Замість цих двох звільнених нових облич нам пропонують у Кабмін одне "старе", яке більше знається на реформах Азарова. Банкова "відкопала" десь одіозного колишнього міністра Василя Цушка.

       Також у випуску:

      Що відомо про ймовірене призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.

      В програмі "Гуд найт Юкрейн" заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував такі звільнення, а також розповів про майбутню реформу Укроборонпрому.

      Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про йомвірні причини відставки Нефьодова і Верланова.

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Державна податкова служба Державна митна служба Сергій Верланов Максим Нефьодов Василь Цушко Гуд найт Юкрейн
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