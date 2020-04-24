Відставка Верланова і Нефьодова. Поява політика часів Януковича Цушка – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – Кабмін звільнив керівників Податкової і Митниці – Сергія Верланова і Максима Нефьодова, які реформували стару корумповану структуру на дві нові. Замість цих двох звільнених нових облич нам пропонують у Кабмін одне "старе", яке більше знається на реформах Азарова. Банкова "відкопала" десь одіозного колишнього міністра Василя Цушка.

Також у випуску: Що відомо про ймовірене призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром. В програмі "Гуд найт Юкрейн" заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував такі звільнення, а також розповів про майбутню реформу Укроборонпрому. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про йомвірні причини відставки Нефьодова і Верланова.