Об этом для 24 канала сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

На тему В России огромный конфликт между ФСБ и ГУР, – Арестович о ситуации с Херсонщиной

"Отстраняют быстро и мощно российских генералов. По предварительным данным, поменяли заместителя руководителя генштаба. Поменяли руководителя главного оперативного управления, который планирует войну. Это значит, что в Кремле войну признали проигрышной", – сказал Арестович.

По статье о госизмене

По словам Арестовича, устранили командующего первой танковой армией – основного ударного соединения, которое было в России самым боеспособным и наступало на Севере Украины и Харьковщине. Советник заявил, что на командира возбудили уголовное дело за промахи в войне.

Даже есть информация, что квалифицируют дело как государственную измену. И после этого многим начальникам хочется доложить о каких-то успехах,

– заявил Арестович.

Он отметил, что российские военные заявляют – вышли на границу Луганской области. Свою ложь они распространяют на специфическую внутреннюю аудиторию.

Отставки 9 мая

Советник руководителя ОП подчеркнул, что все отставки состоялись в сакральный для оккупантов день – 9 мая. Они делали чистки именно тогда.

Это настоящая оценка российского руководства российской военной кампании. Они докладывают об успехах, потому что хотят жить,

– отметил Арестович.

Когда появится правда, как отметил Арестович, военные в Кремле снова будут врать, что враг накопил силы, идут тяжелые бои. Говорят, фактически их подразделения вышли, а потом враги появились и идет большая борьба.

Успешны только отдельные подразделения

Арестович предположил, что новые должности могут получить военные из частей, которые считают, что лучше других проявились в войне.

"Но есть ли кто-то, кто действительно как-то проявился, я не знаю. Я не могу сказать, что хоть какой-то план "спецоперации" имеет успех. Отдельные подразделения да. Возможно, хорошо выполнили свою задачу, но только свою. Потому что когда ты все делаешь, а соседи справа и слева нет, цель операции не выполнена", – отметил Арестович.

Обратите внимание – полное интервью с Арестовичем: смотрите видео