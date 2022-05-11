Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми У Росії величезний конфлікт між ФСБ і ГУР, – Арестович про ситуацію з Херсонщиною

"Відстороняють швидко й потужно російських генералів. За попередніми даними, поміняли заступника керівника генштабу. Поміняли керівника головного оперативного управління, який планує війну. Це означає, що в Кремлі визнали війну програшною", – сказав Арестович.

За статтею про держзраду

За словами Арестовича, усунули командувача першої танкової армії – основного ударного з'єднання, яке було в Росії найбоєздатнішим і наступало на Півночі України та на Харківщині. Радник заявив, що на командира завели карну справу за промахи у війні.

Навіть є інформація, що кваліфікують справу як державну зраду. І після цього багатьом начальникам хочеться доповісти про якісь успіхи,

– заявив Арестович.

Він зазначив, що російські військові заявляють – вийшли на кордон Луганської області. Свою брехню вони поширюють на специфічну внутрішню аудиторію.

Відставки 9 травня

Радник керівника ОП наголосив, що всі відставки відбулись в сакральний для окупантів день – 9 травня. Вони робили чистки саме тоді.

Це справжня оцінка російського керівництва російської військової кампанії. Вони доповідають про успіхи, бо хочуть жити,

– зазначив Арестович.

Коли з'явиться правда, як зазначив Арестович, то військові у Кремлі знову брехатимуть, що ворог накопичив сили, йдуть важкі бої. Казатимуть, що фактично їхні підрозділи вийшли, а потім вороги з'явилися і йде велика боротьба.

Успішні лише окремі підрозділи

Арестович припустив, що нові посади можуть отримати військові з тих частин, які вважають, що краще за інших проявилися у війні.

"Але чи є хтось, хто справді якось проявився, то я не знаю. Я не можу сказати, що хоч з якийсь план "спецоперації" має успіх. Окремі підрозділи так. Можливо, добре виконали своє завдання, але лише свої. Бо коли ти все робиш, а сусіди справа і зліва ні, то мета операції не виконана", – зазначив Арестович.

Зауважте – повне інтерв'ю з Арестовичем: дивіться відео