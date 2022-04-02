Об этом 2 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Указали, что россияне отводят только отдельные подразделения.

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"Чтобы замедлить продвижение наших подразделений оккупанты минируют заброшенные позиции путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, что не подлежит эвакуации", – заявили в Генштабе.

Что с войсками Беларуси

На другой части границы с Беларусью, возле Волынской области, нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов. Однако подразделения Вооруженных сил Беларуси проводят усиленные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с Украиной,

– сообщили в ВСУ.

Важно – потери оккупантов: смотрите видео