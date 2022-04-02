Про це 2 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни відводять лише окремі підрозділи.

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"Щоб уповільнити просування наших підрозділів окупанти мінують покинуті позиції шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації", – заявили у Генштабі.

Що з військами Білорусі

На іншій частині кордону з Білоруссю, поблизу Волинської області, немає ознак формування наступальних угруповань окупантів. Проте підрозділи збройних сил Білорусі проводять посилені заходи оперативної та бойової підготовки.

Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з Україною,

– повідомили у ЗСУ.

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