Об этом для "Радио Свобода" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал. Депутат ответил на замечания военного аналитика и главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова.

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Что предусматривает "боевой иммунитет"

К слову, Бутусов считает, что украинские войска нужно было выводить из Курской области еще в январе. ВСУ якобы имели план постепенного отхода, что сорвался после заявлений о возможном обмене российских территорий на украинские. Напомним, 11 февраля в интервью The Guardian Зеленский отметил, что Киев готов предложить Москве прямой обмен территориями.

Ключевые решения принимаются военными. Я убежден, что президент как Верховный главнокомандующий оценивает, какие-то решения принимает, но я не думаю, что он непосредственно настаивал, чтобы это было именно так,

– ответил Вениславский.

Он также отметил, что если обвинять каждого военного руководителя за определенные неудачи на фронте, то готовых отдавать приказы будет значительно меньше. В то же время война неизбежно предусматривает потери – среди людей и техники.

Мы в начале войны приняли закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя,

– сказал депутат.

Ранее 24 Канал сообщал, что в Курской области продолжаются активные бои. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил приоритетность сохранения жизней украинских воинов и возможности маневрирования на более выгодные рубежи в случае необходимости.