Александр Сырский 12 марта рассказал, что в Курской области продолжаются активные бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграмме.

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Враг несет потери

По словам Сырского, россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, чтобы прорвать нашу оборону, вытеснить войска с территории Курской области и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери,

– подчеркнул Сырский.

В частности, от 6 августа 2024 года до 12 марта 2025 года общие потери российских войск составляют более 54,9 тысяч человек. Из них: безвозвратные – более 22,2 тысячи, санитарные – 31,8 тысячи, пленные – 942 человека.

Кроме того, удалось поразить или снизить более 2,1 тысячи единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники.

Приоритет – сохранение жизни

Сырский отметил, что авиация России осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. Вследствие этого Суджа почти полностью разрушена.

В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи,

– пояснил главком.

Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, Силы обороны будут давать отпор на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.