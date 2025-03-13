Олександр Сирський 12 березня розповів, що у Курській області тривають активні бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у телеграмі.

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Ворог зазнає втрат

За словами Сирського, росіяни застосовують штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій, щоб прорвати нашу оборону, витіснити війська з території Курської області та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат,

– наголосив Сирський.

Зокрема, від 6 серпня 2024 року до 12 березня 2025 року загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тисячі осіб. Із них: безповоротні – понад як 22,2 тисячі, санітарні – 31,8 тисячі, полонені – 942 особи.

Крім того, вдалося уразити або знизити понад 2,1 тисячі одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки.

Пріоритет – збереження життя

Сирський зазначив, що авіація Росії здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Внаслідок цього Суджа майже повністю зруйнована.

У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі,

– пояснив головком.

Попри посилений тиск російсько-північнокорейської армії, Сили оборони даватимуть відсіч на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.