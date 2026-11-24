Как стало известно в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, никакие международные заверения не способны защитить государство от повторного нападения в случае односторонних уступок.

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Заявление Зеленского

Я считаю, что отступать с Донбасса – это проиграть эту войну. Я действительно так считаю. Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самостоятельно принять решение и покинуть свою землю, потому что речь идет не о гектарах… И никто, никакие гарантии безопасности вам никогда не гарантируют, что если вы отдали по собственной воле часть своего государства, то потом вас не заставят отдать еще что-то– заявил президент.

Подобные уступки лишь подтолкнут агрессора к расширению захватнических действий на другие мирные украинские территории. Как отметил президент, это заложено в психологии нынешнего руководства России.

Именно поэтому украинские силы обороны должны продолжать стоять на своих рубежах и не давать противнику возможности навязывать свои условия силой.

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Способность Украины выстоять напрямую влияет на готовность Москвы остановить боевые действия на фронте.

Поэтому я уверен, что нужно – и благодаря нашим силам обороны, и благодаря всем Вооруженным силам – нужно стоять, держаться. Безусловно, нужно делать все, чтобы наступил мир. Переговоры очень важны. И если они нас не продавят, а это зависит от нас, зависит от стойкости Соединенных Штатов Америки, да, зависит от единства в Европе. И если они не смогут этого сделать, они пойдут на прекращение огня– резюмировал глава государства.

Напомним, что Зеленский обратится к новому Конгрессу США, если Дональд Трамп не склонит Владимира Путина к миру до конца года. Киев будет настаивать на значительной военной помощи и ужесточении санкций.