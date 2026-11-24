Як стало відомо під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, жодні міжнародні запевнення не здатні захистити державу від повторного нападу в разі односторонніх поступок.

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Заява Зеленського

Я вважаю, що відступати з Донбасу – це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення та залишити свою землю, бо це не про гектари… І ніхто, будь-які гарантії безпеки вам ніколи не прогарантують, що якщо ти віддав сам по своїй волі частину своєї держави, що потім тебе не примусять віддати ще щось– заявив президент.

Подібні поступки лише підштовхнуть агресора до розширення загарбницьких дій на інші мирні українські території. Як зауважив президент, це у психології нинішнього керівництва Росії.

Саме тому українські сили оборони повинні продовжувати стояти на своїх рубежах і не давати можливості противнику нав'язувати власні умови силою.

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Здатність України вистояти безпосередньо впливає на готовність Москви зупинити бойові дії на фронті.

Тому я впевнений, що треба і завдяки нашим силам оборони та завдяки Збройним силам всім, треба стояти, триматись. Безумовно, треба робити все, щоби був мир. Перемовини дуже важливі. І якщо вони нас не продавлять, а це залежить від нас, залежить від стійкості Сполучених Штатів Америки, так, залежить від єдності в Європі. І якщо вони не зможуть цього зробити, вони підуть на припинення вогню– резюмував глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський звернеться до нового Конгресу США, якщо Дональд Трамп не схилить Володимира Путіна до миру до кінця року. Київ наполягатиме на значній військовій допомозі та посиленні санкцій.