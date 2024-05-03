Это 24 Каналу прокомментировал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что 15 статья этого документа позволяет стороне, которая присоединилась к этому договору, во время войны или другой общественной опасности, которая угрожает жизни нации, отступить от обязательств. Это отступление не является неограниченным.

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"Есть отдельные положения, от которых отступить нельзя. Таким, от которого нельзя отступить, – является право человека на жизнь, кроме случаев, когда смерть наступила в силу непосредственного столкновения, боевых действий. Но государство не может реализовывать политику, направленную на лишение жизни своих граждан", – сказал политолог.

Если в стране наступило чрезвычайное происшествие или общественная опасность, об этом сообщается. Соответствующее письмо направляют генсекретарю Совета Европы.

Так, если на определенной территории вводят чрезвычайное положение, к примеру, из-за подтопления, то государство может нарушить неприкосновенность жилья. Все, чтобы предотвратить худшие последствия или спасти людей.

"Это в целом нормальная понятная практика, которая предусмотрена соответственно самой конвенцией. Все, что надо сделать – это сообщить путем направления письма. Поэтому проблемы в контексте того, что это что-то "экстраординарное", нет", – подчеркнул Вигиринский.

По его словам, в Украине ограничивают конституционные права граждан еще с февраля 2022-го года. С тех пор как в Украине ввели правовой режим военного положения из-за вооруженной агрессии России. Говорится, в частности, о вопросах неприкосновенности права собственности, образовании, ограничении права на свободу слова и других ограничениях. В частности, тех, которые касаются органов местного самоуправления, если говорить о государственной политике.

Все эти ограничения указаны в статье 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Их там около 60.

Режим военного положения в Украине

Всего в Украине дважды вводился правовой режим военного положения. Впервые – в 2018-м году, когда российские суда обстреляли и захватили украинские корабли в районе Керченского пролива. Впрочем, тогда режим военного положения прошел почти незаметно – не было ни дополнительных мобилизационных мероприятий, ни военно-гражданских администраций.

Во второй раз такой правовой режим в Украине ввели в 2022-м году. Однако, если сравнивать эти два случая, то уровень угрозы абсолютно разный.

Правовая процедура отступления является необходимостью для защиты демократии. Не все права могут быть ограничены. Закон "О правовом режиме военного положения" четко указывает на то, что правовой режим военного положения не может быть использован для узурпации власти. Конституция указывает, что узурпация недопустима,

– подчеркнул политолог.

Что такое узурпация власти Это изменение баланса в системе управления государством. То есть подмена одних органов государственной власти другими. Как следствие – злоупотребление правами человека, которые касаются чести и достоинства.

Именно защита человеческого достоинства является ключевым по реализации государственной политики, и позволяет человеку чувствовать и понимать, что он является гражданином страны.

"Контекст с пониманием достоинства, взаимосвязи психики человека и т.д. важен с позиции пропаганды. На самом деле ничего чрезвычайного с позиции той действительности, в которой человек существует, не изменилось и не произошло", – сказал Андрей Вигиринский.

Что известно об отступлении от конвенции