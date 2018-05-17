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Отсутствие механизма борьбы с ПТСР будет иметь ужасные последствия, – военный

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Средства на психологическую реабилитацию бойцов из госбюджета не выделяют
Средства на психологическую реабилитацию бойцов из госбюджета не выделяют / 24 канал

По мнению военного 24 ОМБр с позывным "Борода", в Украине не наработано механизмов борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством, которое все чаще беспокоит военных. Поэтому эта проблема через несколько лет может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец ​​24 ОМБр

ПТСР в Украине реально никто не занимается. Большинство солдат американской армии во время войны во Вьетнаме получили ПТСР. Но если они имели наработанный механизм, как улучшить психологическое состояние, то у нас его просто нет. И вот солдат возвращается домой и ну никак не может приспособиться к гражданской жизни. Прошлое не отпускает, ночью чувствует бой ...
– говорит Борода.

Он считает, что эта проблема может "выстрелить" через 1-2-5 лет. Ее видно не сразу. А вот последствия могут быть ужасными.

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"Сломанные войной люди просто могут заканчивать жизнь самоубийством. И заканчивают", – добавил он.

По его словам, чтобы избежать этого, "Борода", например, находясь на фронте, находит время читать научные статьи – психологические исследования про посттравматическое стрессовое расстройство.

Напомним, 26 апреля военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook заявил: по данным официальной статистики, с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.

Так, централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018-м не осуществляются вообще, поскольку Минисоцполитики до сих пор не приняло ряд нормативных документов, необходимых для заключения договоров о реабилитации участников АТО.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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