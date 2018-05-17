Відсутність механізму боротьби з ПТСР матиме жахливі наслідки, – військовий

На думку військового 24 ОМБр на псевдо "Борода", в Україні не напрацьовано механізмів боротьби з посттравматичним стресовим розладом, який все частіше турбує військових. Тому ця проблема через кілька років може призвести до непередбачуваних наслідків.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр

ПТСРом в Україні реально ніхто не займається. Більшість солдат американської армії під час війни у В'єтнамі отримали ПТСР. Але якщо вони мали напрацьований механізм, як покращити психологічний стан, то у нас його просто немає. І от солдат повертається додому й ну ніяк не може пристосуватись до цивільного життя. Минуле не відпускає, уночі відчуває бій...

– каже Борода.

Він вважає, що ця проблема може "вистрелити" через 1-2-5 років. Її видно не одразу. А от наслідки можуть бути жахливими.

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"Поламані війною люди просто можуть закінчувати життя самогубством. І закінчують", – додав він.

За його словами, аби уникнути цього, "Борода", наприклад, перебуваючи на фронті, знаходить час читати наукові статті – психологічні розвідки про посттравматичний стресовий розлад.

Нагадаємо, 26 квітня військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook заявив: за даними офіційної статистики, від початку бойових дій на Донбасі вчинили самогубство щонайменше 554 військових.



Так, централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018-му не здійснюються взагалі, оскільки Мінісоцполітики досі не прийняло ряд нормативних документів, необхідних для укладання договорів про реабілітацію учасників АТО.