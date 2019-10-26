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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Оттачивают навыки на наших военных: на Донбасс заехали российские снайперы

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      На Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта. Неподалеку от оккупированной Горловки вражеская пуля ранила украинского военного.

      Военнослужащий ВСУ с позывным "Менеджер" показал журналистам 24 канала каску раненого бойца.

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      В таких случаях говорят – родился в рубашке. Парню крупно повезло, потому что пуля только задела защитный шлем и ухо.


      Каска раненного бойца

      Есть информация, что на оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России, якобы на учебу. Оттачивают навыки по живым мишеням. За последние 10 дней пуля снайперов оборвали жизни трех военнослужащих.

      ► В районе Марьинки 15 октября погибла Ярослава Никоненко.

      ► В этот же день возле Авдеевки снайпер попал в Юрия Громовича.

      ► 22 октября на позиции недалеко Красногоровки от пули погиб Виталий Носкевич.


      "Менеджер" показал журналистам 24 канала каска раненного бойца

      То, что у Красногоровки выискивает живую мишень вражеский стрелок, услышала и наша съемочная группа. Военные говорят, единственное, что может уберечь – это максимальная осторожность.

      Можно передать всем, кто находится на передовой, если вы смотрите и за вами никто не стреляет – это не значит, что за вами никто не наблюдает в настоящее время. Берегите себя, вас дома ждут,
      – сказал "Менеджер".

      Не прекращаются и обстрелы из тяжелого вооружения. По дороге "Менеджер" показывает свежие воронки от мин 120 калибра. Несколько дней назад положили с десяток прямо возле позиций. Одна пришла в цель, разрушив перекрытия. В таких случаях приходится противника приводить в чувство адекватным ответом. На непродолжительное время оружие смолкает.

      blog_ava
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Оружие Война на Донбассе Война
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