Відточують навички на наших військових: на Донбас заїхали російські снайпери

На Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту. Неподалік окупованої Горлівки ворожа куля поранила українського військового.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Менеджер" показав журналістам 24 каналу каску пораненого бійця.

Читайте також: Гендерна рівність в армії: скільки дівчат боронять Україну на Cході

У таких випадках кажуть – народився у сорочці. Хлопцю сильно пощастило, бо куля лише зачепила захисний шолом і вухо.



Каска пораненого бійця

Є інформація, що на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії, нібито на навчання. Відточують навички по живих мішенях. За останні 10 днів кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців.

► У районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко.

► У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича.

► 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.



"Менеджер" показав журналістам 24 каналу каску пораненого бійця

Те, що біля Красногорівки вишукує живу мішень ворожий стрілок, почула і наша знімальна група. Військові кажуть, єдине, що може вберегти – це максимальна обережність.

Можна передати всім, хто перебуває на передовій, якщо ви дивитесь і по вас ніхто не стріляє – це не значить, що за вами ніхто не споглядає у цей час. Бережіть себе, на вас вдома чекають,

– сказав "Менеджер".

Не припиняються і обстріли з важкого озброєння. Дорогою Менеджер показує свіжі вирви від мін 120 калібру. Декілька днів тому поклали з десяток просто біля позицій. Одна прийшла в ціль, розтрощивши перекриття. У таких випадках доводиться противника приводити до тями адекватною відповіддю. На нетривалий час зброя змовкає.