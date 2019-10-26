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      Відточують навички на наших військових: на Донбас заїхали російські снайпери

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      На Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту. Неподалік окупованої Горлівки ворожа куля поранила українського військового.

      Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Менеджер" показав журналістам 24 каналу каску пораненого бійця. 

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      У таких випадках кажуть – народився у сорочці. Хлопцю сильно пощастило, бо куля лише зачепила захисний шолом і вухо.


      Каска пораненого бійця

      Є інформація, що на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії, нібито на навчання. Відточують навички по живих мішенях. За останні 10 днів кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців.

      ► У районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко.

      ► У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича.

      ► 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.


      "Менеджер" показав журналістам 24 каналу каску пораненого бійця

      Те, що біля Красногорівки вишукує живу мішень ворожий стрілок, почула і наша знімальна група. Військові кажуть, єдине, що може вберегти – це максимальна обережність.

      Можна передати всім, хто перебуває на передовій, якщо ви дивитесь і по вас ніхто не стріляє – це не значить, що за вами ніхто не споглядає у цей час. Бережіть себе, на вас вдома чекають,
      – сказав "Менеджер".

      Не припиняються і обстріли з важкого озброєння. Дорогою Менеджер показує свіжі вирви від мін 120 калібру. Декілька днів тому поклали з десяток просто біля позицій. Одна прийшла в ціль, розтрощивши перекриття. У таких випадках доводиться противника приводити до тями адекватною відповіддю. На нетривалий час зброя змовкає. 

      blog_ava
      Чому російські блогери, які переїхали до Криму, втікають з півострова
      сьогодні
      3478
      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Війна Зброя Жертви
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