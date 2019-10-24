Гендерна рівність в армії: скільки дівчат боронять Україну на сході

Гендерна рівність передбачає однакову можливість для жінок і чоловіків реалізовувати свої права. Сектор безпеки не є винятком. В Україні вже п'ять років триває війна, яка поставила державу перед новими викликами, де жінки часом перебувають у рівних умовах з чоловіками.

Високопосадовці відзначають, що в армії України сьогодні служить майже такий самий відсоток жінок, як в арміях країн НАТО. Вони впевнено тримають у руках зброю, керують ротою та танковою дивізією. Утім ще кілька років тому військовий сектор в Україні був чи не найбільш консервативною та винятково чоловічою цариною.

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Хоча ще з перших днів війни на сході дівчата йшли на фронт добровольцями, їх туди зараховували кухарками, медиками та швачками. Натомість, вони виконували бойові завдання.

Якщо ти усвідомлюєш для чого це тобі, якщо у тебе є мета, то тоді я не бачу перешкод,

– наголосила розвідниця Анастасія.

Жінки у війську здатні змагатися з найпідготовленішими вояками та показувати витримку, більшу ніж в будь-кого з чоловіків. 20 жовтня на сьомих Всесвітніх іграх серед військовослужбовців жіноча збірна України здобула золоту медаль у стрільбі з кулемета. Українські спортсменки – продемонстрували рекордний результат у 1867 балів.

Суперники у нас були дуже сильні, дійсно сильні. Вони постійно поруч з нами виступають на великих змаганнях і ми знаємо, хто на що здатен. Тому ми сьогодні напевно якесь чудо зробили для себе та для всіх,

– сказала майорка ЗСУ Наталія Кальниш.

Участь жінок у військових діях тривалий час викликала чимало суперечок. Однак реальні бої на українській території змусили ретельніше поставитися до питання інтеграції жінок до війська. Обіймати певні посади у Збройних Силах України жінкам дозволили ще 2016 року. А торік вони отримали право повноцінно виконувати військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.



З початком війни дівчата йшли на фронт добровольцями

Курсантка академії національної гвардії України Христина Бойчук зазначила, що процес гендерної інтеграції є дуже актуальним для сектору безпеки та оборони тому, що наразі з початком російської агресії на сході України, ми зіштовхнулися з тим, що багато жінок виявили бажання проходити військову службу. І для їхньої адаптації у військовому середовищі для їхньої асиміляції необхідні певні умови.

Сприяти реалізації гендерної політики у галузі оборони допомагає Україні НАТО. Північноатлантичний альянс всіляко сприяє посиленню ролі жінок у розв'язанні конфліктів і розбудові миру. Як у межах військових операцій, так і в організаційній структурі.

Жінки у країнах Альянсу не лише воюють на рівні з чоловіками, подекуди проходять обов'язкову військову службу, а й обіймають керівні посади. Майор канадських збройних сил, радник з питань жінок, миру і безпеки представництва НАТО в Україні Стів Вінтерс впевнений: гендерна рівність не повинна спричиняти протистояння між жінками та чоловіками. А належна підготовка у закладах вищої військової освіти є запорукою гендерного балансу у галузі безпеки.

Мета мого перебування тут – навчити основ гендерного балансу як вчителів, так і студентів. Це чудово, що зокрема Національна гвардія України, хоче сприяти гендерній рівності та вивчати гендерні питання,

– сказав радник з питань жінок, миру і безпеки представництва НАТО в Україні Стів Вінтерс.

Корисний досвід НАТО у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в армії є гарним чинником змін в українському секторі безпеки та оборони.

Підтримка зі сторони наших партнерів з НАТО, підтримка зі сторони наших партнерів з інших країн – вона потрібна для обміну досвідом. Є країни, в яких ця гендерна інтеграція не досягла ще нашого рівня. Тоді ми ділимося досвідом. Є такі країни, які пішли значно далі від нас у цьому плані. Ми готові приймати їхній досвід,

– пояснила Бойчук.

В Альянсі свого часу був навіть створений Комітет з гендерних перспектив. А також запроваджена посада спеціального представника Генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки. Нині її обіймає Клер Гатчінсон. Громадянка Канади, вона до цього понад десять років була радницею ООН з гендерних питань.



Спеціальна представниця Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки

"НАТО вірить у ключову роль, яку можуть відгравати жінки у гарантуванні миру та безпеки. І ми маємо зробити гендерну рівність невід'ємною частиною політичного, цивільного та військового життя", – сказала Клер Гатчінсон.

У 2010 році колишня журналістка ВВС Оана Лунгеску стала першою жінкою-речницею НАТО. У 2017 американка Венді Бешнен очолила Офіс безпеки Альянсу. До цього вона тривалий час служила в Бюро дипломатичної безпеки США. Інша американка Роуз Гетемюллер у 2016 стала заступником генерального секретаря НАТО. Це найвища цивільна посада серед жінок в історії організації.



Роуз Гетемюллер у 2016 стала заступником генерального секретаря НАТО

Жінки у країнах Альянсу активно підкорюють ті галузі, що ще донедавна вважалися суто чоловічими. Днями вперше в історії жінки без супроводу вийшли у відкритий космос. Американки Крістіна Кох та Джессіка Мейр виконали надскладне завдання. Самотужки вони замінили зламаний блок управління. Понад п'ять з половиною годин – стільки часу знадобилося цим відчайдушним жінкам, щоби завершити місію.

Упродовж останніх 5 років поступово відбувалося вдосконалення й українського законодавства щодо забезпечення рівних умов проходження служби для жінок та чоловіків. Цього року дівчата вперше отримали змогу вступати до військових ліцеїв. Крім того, в уряді розробляють проєкт першого в Україні Центру гендерних компетенцій. Він опікуватиметься впровадженням гендерних стандартів в армії за принципом НАТО.

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Нині в українському війську несуть службу більш ніж 27 тисяч жінок. Майже тисяча з них обіймають посади старших офіцерів. З початку військового протистояння на Донбасі майже 10 тисяч жінок отримали статус учасниць бойових дій. А 166 – отримали державні нагороди. Має Україна й перших жінок генералів: Людмилу Шугалей та Оксану Хоменко. Проте остаточно питання гендерної рівності досі не вирішено.