Як виграти головний приз – подорож до НАТО: радіомарафон за участі дипломатів Альянсу

В Україні і досі панують укорінені стереотипи про НАТО, які жваво підпитуються російською пропагандою. Незнання часто породжує хибне уявлення про природу Альянсу та створює міфи про цю організацію.

Позбутися їх та розповісти українцям про особливості діяльності Альянсу в ігровій формі – таку мету поставили перед собою організатори Радіомарафону НАТО, що днями вкотре з успіхом фінішував на хвилях радіостанції "Країна ФМ".

Читайте також: Українська війна очима іноземних митців: неймовірні фото

Упродовж 10 тижнів українці змагалися за головний приз – подорож до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Проєкт влаштовують вже п’ятий рік поспіль. І щоразу українці демонструють дедалі більший рівень обізнаності про діяльність Альянсу.

Два місяці і десять прямих ефірів, мільйони радіослухачів, десять кандидатів та лише один переможець – на хвилях "Країни ФМ" відбувся п’ятий, ювілейний, радіомарафон НАТО. Щоп’ятниці і щовівторка дипломати країн-членів Альянсу у прямому ефірі ставили слухачам запитання щодо історії, культури та членства в НАТО їхніх держав.



Проведення вікторини

Головна мета такої вікторини – доступним способом розповісти українцям про діяльність Північноатлантичного альянсу. А також про країни, що входять до нього. Відповідаючи на каверзні запитання, учасники прямих ефірів тим самим потроху дізнаються про Організацію Північноатлантичного договору – НАТО.

"Хочу визнати, що за 5 років країна еволюціонувала. Є таке слово в проєктному менеджменті, як "impact", тобто вплив, який дуже непросто виміряти. Але можу сказати що радіомарафон НАТО вимірює цей вплив на країну. Коли у перші 2 роки взагалі не було вірних відповідей і ми не знали що робити, тому що люди відповідали невірно, чи взагалі не відповідали. Але на п’ятий рік, ми маємо робити складніші питання", – голова правління громадського фонду "Фундація прав людини" Євгеній Фомін.



Євгеній Фомін

Для участі у фінальному розіграші учасники мали подолати відбіркові ефіри. За правилами програми, взяти участь у кожному з них мали змогу по три респонденти, які першими зателефонували у студію. Кожен з конкурсантів мав дати правильну відповідь на три питання.

Переможець отримає унікальну можливість відвідати Штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. До збудованої за новітніми технологіями будівлі Альянс переїхав у 2017-му. Потрапити на територію, а тим паче всередину Штаб-квартири НАТО пересічному українцю непросто. Тож боротьба за головний приз – запекла. Слухачі були уважними та чесно боролися за путівку до фіналу.

Було дуже цікава датська програма. Коли дипломат говорила датською мовою, а люди відповідали, не дочекавшись перекладу. Тобто вона задає питання датською, а слухач вже почув відповідь і, не дочекавшись перекладу, відповідає і відповідає влучно і правильно,

– пояснив Євгеній Фомін.

Однією з перших до марафону долучилася Литва. Саме ця держава п’ять років тому чи не найпершою підтримала ідею проєкту. Питання у прямому ефірі ставив заступник посла Литви Тадас Валіоніс. До радіослухачів звертався українською мовою.

Визначити переможця було непросто: одразу троє респондентів дали правильні відповіді на усі питання. Перед дипломатом постав вибір.

Я був вражений, що усі три респонденти відповіли правильно на наші питання. Я мав обирати кращого з кращих,

– розповів заступник посла Литви в Україні Тадас Валіоніс.

Обирати кращого з кращих довелося й послу Німеччини в Україні – Анці Фельдгузен. Двоє з конкурсантів правильно відповіли на поставлені питання.



Тадас Валіоніс

Учасники, що успішно подолали відбіркові ефіри, змагаються за путівку до Штаб-квартири НАТО у фіналі. Переможця обирають шляхом випадкового вибору. Директор центру інформації та документації НАТО Барбора Маронкова обирає навмання конверт з заповітним телефоном одного з суперфіналістів.

Проєкт був заснований 5 років тому, за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Його очільниця Барбора Маронкова – дипломат зі Словаччини. Тривалий час у власній країні вона опікувалася підвищенням рівня обізнаності громадян щодо НАТО. Тепер же Центр намагається простою мовою розповісти про діяльність Альянсу українцям.

Читайте також: "Русский мир" не пройде: як в Україні захищають інформаційний фронт

"Це був наш 5 рік радіомарафону НАТО, який ми організовуємо спільно з Фундацією прав людини та "Країною ФМ". Цей рік особливий тому, що у нас було чимало учасників різних ефірів, які дали правильні відповіді на поставлені питання. Відтак перед нами постала проблема обирати між великою кількістю учасників, які були дуже добре підготовлені. Це дуже тішить бо демонструє, що НАТО цікаве людям. А також свідчить про високий рівень обізнаності людей про діяльність Північно-атлантичного альянсу", – пояснила директорка центру інформації та документації НАТО Барбора Маронкова.