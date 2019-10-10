Как выиграть главный приз-путешествие в НАТО: радиомарафон с участием дипломатов альянса

В Украине до сих пор царят укоренившиеся стереотипы о НАТО, которые живо подпитываются российской пропагандой. Незнание часто порождает ложное представление о природе Альянса и создает мифы об этой организации.

Избавиться от них и рассказать украинцам об особенностях деятельности Альянса в игровой форме – такую цель поставили перед собой организаторы Радиомарафона НАТО, который на днях в очередной раз с успехом финишировал на волнах радиостанции "Страна FM".

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В течение 10 недель украинцы соревновались за главный приз – путешествие в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Проект устраивают уже пятый год подряд. И каждый раз украинцы демонстрируют все больший уровень осведомленности о деятельности Альянса.

Два месяца и десять прямых эфиров, миллионы радиослушателей, десять кандидатов и лишь один победитель – на волнах "Страны ФМ" состоялся пятый, юбилейный радиомарафон НАТО. Каждую пятницу и вторник дипломаты стран-членов Альянса в прямом эфире задавали слушателям вопросы по истории, культуре и членстве в НАТО их государств.



Проведение викторины

Главная цель такой викторины – доступным способом рассказать украинцам о деятельности Североатлантического альянса. А также о странах, входящих в него. Отвечая на каверзные вопросы, участники прямых эфиров тем самым понемногу узнают об Организации Североатлантического договора – НАТО.

"Хочу признать, что за 5 лет страна эволюционировала. Есть такое слово в проектном менеджменте, как "impact", то есть влияние, которое очень непросто измерить. Но могу сказать что радиомарафон НАТО измеряет это влияние на страну. Когда в первые 2 года вообще не было правильных ответов и мы не знали что делать, потому что люди отвечали неверно, или вообще не отвечали. Но на пятый год мы должны делать более сложные вопросы, – председатель правления общественного фонда "Фонд прав человека" Евгений Фомин.



Евгений Фомин

Для участия в финальном розыгрыше участники должны были преодолеть отборочные эфиры. По правилам программы, принять участие в каждом из них могли по три респондента, которые первыми позвонили в студию. Каждый из конкурсантов должен был дать правильный ответ на три вопроса.

Победитель получит уникальную возможность посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В построенное по новейшим технологиям здание Альянс переехал в 2017-м. Попасть на территорию, а тем более внутрь штаб-квартиры НАТО рядовому украинцу непросто. Поэтому борьба за главный приз – ожесточенная. Слушатели были внимательны и честно боролись за путевку в финал.

Было очень интересная датская программа. Когда дипломат говорила на датском языке, а люди отвечали, не дождавшись перевода. То есть, она задает вопрос на датском, а слушатель уже услышал ответ и, не дождавшись перевода, отвечает и отвечает точно и правильно,

– пояснил Евгений Фомин.

Одной из первых к марафону присоединилась Литва. Именно эта государство пять лет назад едва ли не первым поддержало идею проекта. Вопрос в прямом эфире ставил заместитель посла Литвы Тадас Валионис. К радиослушателям обращался на украинском языке.

Определить победителя было непросто: сразу трое респондентов дали правильные ответы на все вопросы. Перед дипломатом предстал выбор.

Я был поражен, что все три респондента ответили правильно на наши вопросы. Я должен был выбирать лучшего из лучших,

– рассказал заместитель посла Литвы в Украине Тадас Валионис.

Выбирать лучшего из лучших пришлось и послу Германии в Украине – Анке Фельдгузену. Двое из конкурсантов правильно ответили на поставленные вопросы.



Тадас Валионис

Участники, успешно прошедшие отборочные эфиры, соревнуются за путевку в штаб-квартиру НАТО в финале. Победителя выбирают путем случайного выбора. Директор центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова выбирает наугад конверт с заветным телефоном одного из суперфиналистов.

Проект был основан 5 лет назад, при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине. Его руководительница Барбора Маронкова – дипломат из Словакии. Длительное время в собственной стране она занималась повышением уровня осведомленности граждан относительно НАТО. Теперь же Центр пытается простым языком рассказать о деятельности Альянса украинцам.

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"Это был наш 5 год радиомарафона НАТО, который мы организуем совместно с Фондом прав человека и "Страной ФМ". Этот год особенный потому, что у нас было немало участников различных эфиров, которые дали правильные ответы на поставленные вопросы. Затем перед нами встала проблема выбирать между большим количеством участников, которые были очень хорошо подготовлены. Это очень радует потому что демонстрирует, что НАТО интересен людям. А также свидетельствует о высоком уровне информированности людей о деятельности Северо-атлантического альянса", – пояснила директор центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова.