Украинская война глазами иностранных художников: невероятные фото

Искусство и война – это казалось бы несоединенные вещи. Однако за последние годы в Украине появилось целое направление, где художники показывают боевые действия через образы конкретных воинов и палитру их эмоций в разных эпизодах боевых действий.

Так, Ричард Джонсон – шотландец, работает в Вашингтоне и создает рефлексии на войну.

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Работы Ричарда стали популярными, особенно в среде людей в униформе, после его командировок в горячие точки нашей планеты, где продолжались боевые действия.

Последние 15 лет я работал полевым художником в Ираке, Афганистане, Конго, Зимбабве, Центральной Африканской республике. Обычно я начинаю с глаз. Из них открывается весь человек,

– говорит художник.

Он добавляет, что в него выпускали ракету, он попадал под артиллерийский обстрелы, застревал на минном поле и так далее, поэтому считает себя боевым художником.



Рисунок Ричарда Джонсона

Войну изображает и Беата Куркуль – гражданка Литвы, которая уже достаточно длительное время живет в Украине. Интересно, что литовскую художницу в нашу страну привела любовь, и именно ее муж с началом российской агрессии против нашей страны привлек Беату к волонтерству. Семья с друзьями поддерживали украинских пограничников, которые одними из первых были атакованы российскими наемниками.

У Беаты Куркуль также есть воспоминания, связанные с войной, которые она оставила на полотне. Летом 2014 года произошел бой возле Красной Таловки на Луганщине. Тогда погибли четыре пограничника. Среди них был и младший сержант Олег Сороченко.



Картина Беаты Куркуль

"На момент гибели Олега его подруга была беременна, они не успели расписаться. Ребенок родился позже и как оказалось это была девочка. Эта работа как иллюстрация этого", – говорит Беата.



Иллюстрация Беаты Куркуль

Трагедия войны наряду с негативом вызывает много других эмоций, и даже восхищение воинами и их поступками со стороны художников. Ведь люди, которые выполняют свои задачи в экстремальных условиях, по определению не могут быть неинтересными.

И несмотря на красоту этого искусства, хотелось, чтобы оно осталось в прошлом. Как предостережение от человеческой жестокости и ее последствий. А боевые художники переквалифицировались на спортивные, судебные или интеллектуальные сражения.

Как украинскую войну изображают Беата Куркуль и Ричард Джонсон: фото их работ

Как можно попасть в штаб-квартиру НАТО?

Стеклянные прозрачные стены, грандиозные масштабы внутренних пространств, экологически безопасные технологии и современное оборудование – это новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Сюда Альянс переехал в 2017 году. Целый город площадью в 250 тысяч квадратных метров – воплощение цели, задач и устремлений НАТО.



Штаб-квартира НАТО

На территории штаб-квартиры НАТО – усиленная безопасность. Попасть внутрь для рядового украинца – не просто, но возможно. Такой шанс предоставляет радиомарафон НАТО.

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Каждую пятницу и вторник на волнах "страны ФМ" дипломаты из стран-членов Альянса в прямом эфире задают слушателям вопросы по истории, культуре и членству в НАТО их государств. Отбор длится девять эфиров.



Украинцы могут попасть в штаб-квартиру НАТО

Принять участие в каждом из них могут три респондента, которые первыми позвонят в программу. Каждый из конкурсантов должен дать правильный ответ на три вопроса.

Победители отборочных эфиров соревнуются за главный приз – путешествие в штаб-квартиру НАТО. Во время десятой программы ведущий звонит одному из конкурсантов. Если тот, подняв трубку, произнесет кодовую фразу – "Хочу попасть в штаб-квартиру НАТО" – выигрывает желанный билет в Брюссель.