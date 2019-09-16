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      Как и когда Крым может вернуться под контроль Украины: заявление экс-генсека НАТО

      18 Читати новину українською
      Оккупированный Крым вернется под контроль Украины
      Оккупированный Крым вернется под контроль Украины / mygazeta.com

      Незаконно аннексированный Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время. Освобождение полуострова от оккупантов может пройти по "балтийскому сценарию".

      Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что на деоккупацию полуострова могут уйти десятилетия, пишет "Крым.Реалии".

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      "Мы должны быть реалистами и понимать, что возврат Крыма – не "за углом". Но, согласно международному праву, Крым по – прежнему-украинская территория. Поэтому я надеюсь, что однажды мы увидим, что Крым вернулся в состав Украины", – сказал он.

      Экс-генсек НАТО убежден, что Россия оставит аннексированный Крым так же, как и Советский Союз вернул независимость балтийским странам – Литве, Латвии и Эстонии.

      Эти страны также были незаконно аннексированы Советским Союзом во время Второй мировой войны. Но после 40 лет ситуация изменилась. И они получили свою независимость. Более того, сейчас – они члены Евросоюза и НАТО. Поэтому, возможно, ситуация в будущем изменится, и Крым вернется обратно в Украину,
      – подытожил Расмуссен.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. Из-за этого против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
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      16 сентября
      558
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Новости России Украина – Россия СССР НАТО
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