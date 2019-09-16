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      Як і коли Крим може повернутися під контроль України: заява ексгенсека НАТО

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      Окупований Крим повернеться під контроль України
      Окупований Крим повернеться під контроль України / mygazeta.com

      Незаконно анексований Росією Крим повернеться під контроль України, однак на це знадобиться час. Звільнення півострова від окупантів може пройти за "балтійським сценарієм".

      Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив думку, що на деокупацію півострова можуть піти десятиріччя, пише "Крим.Реалії".

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      "Ми повинні бути реалістами і розуміти, що повернення Криму – не "за рогом". Але, згідно з міжнародним правом, Крим як і раніше – українська територія. Тому я сподіваюся, що одного разу ми побачимо, що Крим повернувся в склад України", – сказав він.

      Ексгенсек НАТО переконаний, що Росія залишить анексований Крим так само, як і Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам – Литві, Латвії та Естонії.

      Ці країни також були незаконно анексовані Радянським Союзом під час Другої світової війни. Але після 40 років ситуація змінилася. І вони отримали свою незалежність. Ба більше, зараз – вони члени Євросоюзу і НАТО. Тож, можливо, ситуація в майбутньому зміниться і Крим повернеться назад до України,
      – підсумував Расмуссен.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

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      Теги: Новини Росії Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Україна – Росія НАТО СРСР
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