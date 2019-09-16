Окупанти хочуть перейменувати Крим

Так званий постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов заявив про можливість запровадження другої назви для окупованого Криму. Так, окупанти роздумують над тим, аби українська автономна республіка отримала назву Таврида.

Історичну назву півострова окупанти думають добавити до тієї, яку вже використовують. За їх задумом, адміністративна територія може називатися Кримська республіка – Таврида, повідомляє видання "ТАСС".

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Таку заяву представник окупаційної влади зробив під час симпозіуму щодо розвитку зв'язків окупованого півострова з Грецією. З ініціативою про використання історичної назви виступили самі греки.

Мурадов підкреслив, що в Росії є ціла низка регіонів, які використовують історичну частину у своїй назві. Наприклад, Північна Осетія – Аланія, Руспубліка Саха (Якутія) тощо.

Що відомо про назву Таврида?Назва Таврія з'явилась ще в античні часи, а походить вона від племені таврів, які населяли Кримський півострів у першому тисячолітті до нашої ери. Саме вони і є першим літописним народом, який заселяв півострів.



Назва Таврійської губернії використовувалася ще за часів Російської імперії, а Таврида протягом одного місяця, відколи півострів почав входити до складу СРСР.