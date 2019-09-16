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      Оккупанты хотят переименовать Крым

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      Оккупанты размышляют о возвращении Крыму названия Таврида
      Оккупанты размышляют о возвращении Крыму названия Таврида / ua.news

      Так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил о возможности введения второго названия для оккупированного Крыма. Так, оккупанты размышляют над тем, чтобы украинская автономная республика получила название Таврида.

      Историческое название полуострова оккупанты думают добавить к тому, которое уже используют. По их замыслу, административная территория может называться Крымская республика – Таврида, сообщает издание "ТАСС".

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      Такое заявление представитель оккупационной власти сделал во время симпозиума по развитию связей оккупированного полуострова с Грецией. С инициативой об использовании исторического названия выступили сами греки.

      Мурадов подчеркнул, что в России есть целый ряд регионов, которые используют историческую часть в своем названии. Например, Северная Осетия – Алания, Руспублика Саха (Якутия) и др.

      Что известно о названии Таврида?​
      Название Таврия появилось еще в античные времена, а происходит оно от племени тавров, населявших Крымский полуостров в первом тысячелетии до нашей эры. Именно они и являются первым летописным народом, который заселял полуостров.

      Название Таврической губернии использовалась еще во времена Российской империи, а Таврида в течение одного месяца, с тех пор полуостров начал входить в состав СССР.

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      Теги: Новости России История Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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