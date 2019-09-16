Залишилось хіба сміття: у мережі показали наслідки візиту Путіна до Криму
Після незаконного візиту очільника Кремля в окупований Росією Крим тамтешнім жителям залишились не надто приємні наслідки – гори сміття.
Усі приготування для зустрічі російського президента відразу після його від’їзду прибрали, а ось сміттєві завали – ні. Їхні фото з’явились на твіттер-сторінці RoksolanaToday&Крим.
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Володимир Путін без погодження з українською владою відвідав анексований Крим ще 10 серпня. Саме у межах цього візиту від відвідав спектакль "Грифон" на сцені античного міста Херсонес.
Після того, як у курені а ля гавань провели фестиваль "Грифон", який відвідав Путін і був у захваті, курені прибрали. А залишилося оте, що на фото,
– пишуть у підписі до фото.
Так було до приїзду Путіна/ Джерело: твіттер-сторінка KrimRt
Так було після/ Джерело: твіттер-сторінка KrimRt
Це не усі проблеми у Херсонесі. Історики б'ють на сполох через те, що на території античного міста окупанти встановлювали сцену та огорожу. Такі дії вони називають "знущанням".
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