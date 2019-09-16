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      Залишилось хіба сміття: у мережі показали наслідки візиту Путіна до Криму

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      У мережі сміються із сміття, яке залишилось у Криму після Путіна
      У мережі сміються із сміття, яке залишилось у Криму після Путіна / Depositphotos

      Після незаконного візиту очільника Кремля в окупований Росією Крим тамтешнім жителям залишились не надто приємні наслідки – гори сміття.

      Усі приготування для зустрічі російського президента відразу після його від’їзду прибрали, а ось сміттєві завали – ні. Їхні фото з’явились на твіттер-сторінці RoksolanaToday&Крим.

      Що ще відбувається: Розвели антисанітарію: в окупованому Криму продовжують закривати пляжі

      Володимир Путін без погодження з українською владою відвідав анексований Крим ще 10 серпня. Саме у межах цього візиту від відвідав спектакль "Грифон" на сцені античного міста Херсонес.

      Після того, як у курені а ля гавань провели фестиваль "Грифон", який відвідав Путін і був у захваті, курені прибрали. А залишилося оте, що на фото,
      – пишуть у підписі до фото.

      Анексований Крим
      Так було до приїзду Путіна/ Джерело: твіттер-сторінка KrimRt


      Так було після/ Джерело: твіттер-сторінка KrimRt

      Це не усі проблеми у Херсонесі. Історики б'ють на сполох через те, що на території античного міста окупанти встановлювали сцену та огорожу. Такі дії вони називають "знущанням". 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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