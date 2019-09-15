Розвели антисанітарію: в окупованому Криму продовжують закривати пляжі

Тепер в окупованому Росією Криму не можна купатися на ще двох пляжах – в Бахчисарайському районі і Севастополі. Так вирішив Росспоживнагляд.

При цьому у відомстві країни-окупанта не уточнили назву пляжів, пише видання "Крим.Реалії".

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Усе пояснюють тим, що за результатами досліджень проби не відповідали вимогам санітарних правил і.

За фактами виявлених нестандартних проб морської води територіальними відділами винесені постанови про тимчасове обмеження купання,

– мовиться у повідомленні.

Це далеко не єдиний такий випадок на окупованому півострові. Так, лише наприкінці серпня так само обмеження купання на восьми пляжах.

Протягом всього сезону окупанти ніяк не могли впоратись із пляжами. Так, вимушені були обмежити купання на пляжах колись популярних курортних міст – Севастополя й Алушти. Мовляв, вони не підповідають санітарним нормам.

Насправді все масштабне забруднення , яке трапилось у Блакитній бухті Севастополя. через нечистоти. Там, у морі, на глибині 36 метрів прорвало трубу – у воду потрапила величезна кількість фекалій.

Перед початком сезону окупанти завзято переконували, що в цьому році півострів прийме понад 7 мільйонів відпочивальників. Насправді дописи кримчан в соцмережах свідчать про протилежне – пляжі майже порожні. Туристи, якщо і є, то грошима точно не розкидаються.