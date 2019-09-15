Развели антисанитарию: в оккупированном Крыму продолжают закрывать пляжи

Теперь в оккупированном Россией Крыму нельзя купаться еще на двух пляжах – в Бахчисарайском районе и Севастополе. Так решил Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве страны-оккупанта не уточнили названия пляжей, пишет издание "Крым.Реалии".

Читайте также: Как заканчивается курортный сезон в оккупированном Крыму – показательные фото

Все объясняют тем, что по результатам исследований пробы не соответствовали требованиям санитарных правил.

По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания,

– говорится в сообщении.

Это далеко не единственный такой случай на оккупированном полуострове. Так, в конце августа также ограничили купание на восьми пляжах.

В течение всего сезона оккупанты никак не могли справиться с пляжами. Так, вынуждены были ограничить купание на пляжах некогда популярных курортных городов – Севастополя и Алушты. Мол, они не отвечают санитарным нормам.

На самом деле масштабное загрязнение в Голубой бухте Севастополя произошло из-за нечистот. В море на глубине 36 метров прорвало трубу – в воду попало огромное количество фекалий.

Перед началом сезона оккупанты упорно убеждали, что в этом году полуостров примет более 7 миллионов отдыхающих. На самом деле сообщения крымчан в соцсетях свидетельствуют об обратном – пляжи почти пустые. Туристы, если и есть, то деньгами точно не разбрасываются.