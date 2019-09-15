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      Развели антисанитарию: в оккупированном Крыму продолжают закрывать пляжи

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      Оккупанты закрыли еще два пляжа в Крыму
      Оккупанты закрыли еще два пляжа в Крыму / Крым.Реалии

      Теперь в оккупированном Россией Крыму нельзя купаться еще на двух пляжах – в Бахчисарайском районе и Севастополе. Так решил Роспотребнадзор.

      При этом в ведомстве страны-оккупанта не уточнили названия пляжей, пишет издание "Крым.Реалии".

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      Все объясняют тем, что по результатам исследований пробы не соответствовали требованиям санитарных правил.

      По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания,
      – говорится в сообщении.

      Это далеко не единственный такой случай на оккупированном полуострове. Так, в конце августа также ограничили купание на восьми пляжах.

      В течение всего сезона оккупанты никак не могли справиться с пляжами. Так, вынуждены были ограничить купание на пляжах некогда популярных курортных городов – Севастополя и Алушты. Мол, они не отвечают санитарным нормам.

      На самом деле масштабное загрязнение в Голубой бухте Севастополя произошло из-за нечистот. В море на глубине 36 метров прорвало трубу – в воду попало огромное количество фекалий.

      Перед началом сезона оккупанты упорно убеждали, что в этом году полуостров примет более 7 миллионов отдыхающих. На самом деле сообщения крымчан в соцсетях свидетельствуют об обратном – пляжи почти пустые. Туристы, если и есть, то деньгами точно не разбрасываются.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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