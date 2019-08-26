Как заканчивается курортный сезон в оккупированном Крыму: показательные фото
Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился с треском. Местные пляжи поражали пустотой даже в пик лета, а сейчас на полуострове почти нет отдыхающих. Сами же крымчане жалуются на малый поток туристов, их наглость и "бедность".
В конце августа у морей начинается настоящий бархатный сезон – вода хорошо прогрелась за лето, аномальная жара начинает спадать, а туристов становится меньше с каждым днем.
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Однако, даже такие благоприятные условия не способствуют курортному сезону в оккупированном Крыму. Как видно на фото, на пляжах почти нет отдыхающих, а шезлонги стоят пустые.
Провал туристического сезона в оккупированном Крыму
Полупустые пляжи оккупированного Крыма в конце августа
Нет отдыхающих даже на пляжах Евпатории, Алушты и Судака. Раньше они пользовались едва ли не самым большим спросом среди любителей позагорать на золотистом крымском песке и покупаться в Черном море.
В Керчи популярный некогда пляж Сморжевского из-за отсутствия отдыхающих начал зарастать травой, крапивой и низкими кустами.
Кроме того, не видно бешеного трафика авто и на Крымском мосту. Хотя, оккупанты уверяют, что каждый день с территории России в аннексированный полуостров едут тысячи людей.