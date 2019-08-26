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      Как заканчивается курортный сезон в оккупированном Крыму: показательные фото

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      Курортный сезон в Крыму заканчивается провалом
      Курортный сезон в Крыму заканчивается провалом / Фото RoksolanaToday&Крым25%

      Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился с треском. Местные пляжи поражали пустотой даже в пик лета, а сейчас на полуострове почти нет отдыхающих. Сами же крымчане жалуются на малый поток туристов, их наглость и "бедность".

      В конце августа у морей начинается настоящий бархатный сезон – вода хорошо прогрелась за лето, аномальная жара начинает спадать, а туристов становится меньше с каждым днем.

      К теме: "Карнавал нищих": в Крыму жалуются на провал сезона и наглых россиян – фото

      Однако, даже такие благоприятные условия не способствуют курортному сезону в оккупированном Крыму. Как видно на фото, на пляжах почти нет отдыхающих, а шезлонги стоят пустые.


      Провал туристического сезона в оккупированном Крыму

      Полупустые пляжи оккупированного Крыма в конце августа

      Нет отдыхающих даже на пляжах Евпатории, Алушты и Судака. Раньше они пользовались едва ли не самым большим спросом среди любителей позагорать на золотистом крымском песке и покупаться в Черном море.

       

       

       

      В Керчи популярный некогда пляж Сморжевского из-за отсутствия отдыхающих начал зарастать травой, крапивой и низкими кустами.

      Кроме того, не видно бешеного трафика авто и на Крымском мосту. Хотя, оккупанты уверяют, что каждый день с территории России в аннексированный полуостров едут тысячи людей.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Отдых Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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