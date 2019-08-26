Как заканчивается курортный сезон в оккупированном Крыму: показательные фото

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился с треском. Местные пляжи поражали пустотой даже в пик лета, а сейчас на полуострове почти нет отдыхающих. Сами же крымчане жалуются на малый поток туристов, их наглость и "бедность".

В конце августа у морей начинается настоящий бархатный сезон – вода хорошо прогрелась за лето, аномальная жара начинает спадать, а туристов становится меньше с каждым днем.

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Однако, даже такие благоприятные условия не способствуют курортному сезону в оккупированном Крыму. Как видно на фото, на пляжах почти нет отдыхающих, а шезлонги стоят пустые.



Провал туристического сезона в оккупированном Крыму

Полупустые пляжи оккупированного Крыма в конце августа

Нет отдыхающих даже на пляжах Евпатории, Алушты и Судака. Раньше они пользовались едва ли не самым большим спросом среди любителей позагорать на золотистом крымском песке и покупаться в Черном море.

Евпатория

Заозерное

выше и выше и выше сезон... pic.twitter.com/LVELv8wNa6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

Судак

Так это не только высокий сезон,но и гости на их сТавридо-фест...

аншлаг вот pic.twitter.com/OkOOPTT27k — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

В Керчи популярный некогда пляж Сморжевского из-за отсутствия отдыхающих начал зарастать травой, крапивой и низкими кустами.

Керчь

пляж Сморжевского

с видом на скрепу

зарос бедный

траву даже вытоптать некому pic.twitter.com/1LPBLoEWdr — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

Кроме того, не видно бешеного трафика авто и на Крымском мосту. Хотя, оккупанты уверяют, что каждый день с территории России в аннексированный полуостров едут тысячи людей.

Накануне бархатного сезона

В пятницу высокого августа pic.twitter.com/Lu7m2Af35U — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 августа 2019 г.