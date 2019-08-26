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      "Карнавал нищих": в Крыму жалуются на провал сезона и наглых россиян – фото

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      В оккупированном Крыму жалуются на наглых туристов из России и проваленный сезон
      В оккупированном Крыму жалуются на наглых туристов из России и проваленный сезон / RoksolanaToday&Крым

      Жители оккупированного Россией Крыма в соцсетях жалуются на нахальное поведение российских туристов. Другая причина для жалоб – в разгар сезона пустые места, которые когда-то были заполнены отдыхающими.

      Жалобы жителей аннексированного полуострова опубликовали на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter.

      Важно: Наш Крым: в День Независимости на оккупированном полуострове запестрели сине-желтые флаги – фото

      Местные говорят о провале туристического сезона и нахальном поведении тех отдыхающих из России, которые все-таки приехали.

      Обсуждают карнавал лаптей-нищих сезона 2019,
      – подписал скриншоты переписки блогер.

      Вместе с тем российские пропагандисты такие сообщения называют "американской пропагандой".

      Кроме того, в сети появляются все новые фото пустого оккупированного полуострова. На этот раз пользователи сети посмеялись над фото, на которых видно пустые улицы и кафе, их опубликовал пользователь Wasily Crimea на своей странице в Twitter.

      "Август, аж начало первой ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу – не протолкнуться", – с иронией написал автор.

      Вместе с тем в комментариях пользователи отметили, что ранее в этом месте "движуха была в самом разгаре".

      В то же время в сети также публикуют фото пустых пляжей. На некоторых из них совсем нет отдыхающих.


      "Нашествие" отдыхающих в оккупированной Ялте / Twitter RoksolanaToday & Крым

       

       
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Новости Крыма Аннексия Крыма
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