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      "Карнавал злидарів": у Криму скаржаться на провал сезону та нахабних росіян – фото

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      В окупованому Криму скаржаться на нахабних туристів з Росії і провалений сезон
      В окупованому Криму скаржаться на нахабних туристів з Росії і провалений сезон / RoksolanaToday&Крым

      Жителі окупованого Росією Криму у соцмережах скаржаться на нахабну поведінку російських туристів. Інша причина для скарг – у розпал сезону порожні місця, які колись були залюднені відпочивальниками.

      Скарги жителів анексованого півострова опублікували на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым у Twitter.

      Важливо: Наш Крим: в День Незалежності на окупованому півострові замайоріли синьо-жовті прапори – фото

      Місцеві говорять про провал туристичного сезону та нахабну поведінку тих відпочивальників з Росії, які таки приїхали.

      Обговорюють карнавал лаптів-злидарів сезону 2019,
      – підписав скріншоти листування блогер.

      Натомість російські пропагандисти такі повідомлення називають "американською пропагандою".

      Окрім того, у мережі з’являються все нові фото порожнього окупованого півострова. Цього разу користувачі мережі посміялися над фото,на яких видно порожні вулиці і кафе, їх опублікував користувач Wasily Crimea на своїй сторінці у Twitter.

      "Серпень, аж початок першої ночі (ще й з суботи на неділю). Не дивлячись на це, народу – не проштовхнутися", – з іронією написав автор.

      Натомість у коментарях користувачі відзначили, що раніше в цьому місці "двіжуха була в самому розпалі".

      Водночас у мережі також публікують фото порожніх пляжів. На деяких з них зовсім немає відпочивальників.


      "Навала" відпочивальників в окупованій Ялті/ Twitter RoksolanaToday&Крым

       

       
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