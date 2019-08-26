"Карнавал злидарів": у Криму скаржаться на провал сезону та нахабних росіян – фото

Жителі окупованого Росією Криму у соцмережах скаржаться на нахабну поведінку російських туристів. Інша причина для скарг – у розпал сезону порожні місця, які колись були залюднені відпочивальниками.

Скарги жителів анексованого півострова опублікували на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым у Twitter.

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Місцеві говорять про провал туристичного сезону та нахабну поведінку тих відпочивальників з Росії, які таки приїхали.

Обговорюють карнавал лаптів-злидарів сезону 2019,

– підписав скріншоти листування блогер.

Натомість російські пропагандисти такі повідомлення називають "американською пропагандою".

Окрім того, у мережі з’являються все нові фото порожнього окупованого півострова. Цього разу користувачі мережі посміялися над фото,на яких видно порожні вулиці і кафе, їх опублікував користувач Wasily Crimea на своїй сторінці у Twitter.

"Серпень, аж початок першої ночі (ще й з суботи на неділю). Не дивлячись на це, народу – не проштовхнутися", – з іронією написав автор.

Натомість у коментарях користувачі відзначили, що раніше в цьому місці "двіжуха була в самому розпалі".

Водночас у мережі також публікують фото порожніх пляжів. На деяких з них зовсім немає відпочивальників.



"Навала" відпочивальників в окупованій Ялті/ Twitter RoksolanaToday&Крым