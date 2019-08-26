Як закінчується курортний сезон в окупованому Криму: показові фото

Курортний сезон в окупованому Росією Криму провалився з тріском. Місцеві пляжі вражали пусткою навіть у пік літа, а зараз на півострові майже немає відпочивальників. Самі ж кримчани скаржаться на малий потік туристів, їхню нахабність та "бідність".

Наприкінці серпня біля морів розпочинається справжній оксамитовий сезон - вода добре прогрілася за літо, аномальна спека починає спадає, а туристів меншає з кожним днем.

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Проте, навіть такі сприятливі умови не сприяють курортному сезону в окупованому Криму. Як видно на фото, на пляжах майже немає відпочивальників, а шезлонги стоять пусті.



Провал туристичного сезону в окупованому Криму



Напівпусті пляжі окупованого Криму наприкінці серпня

Немає відпочивальників навіть на пляжах Євпаторії, Алушти та Судака. Раніше вони користувалися чи не найбільшим попитом серед любителів позасмагати на золотистом кримському піску і покупатися у Чорному морі.

Евпатория

Заозерное

выше и выше и выше сезон... pic.twitter.com/LVELv8wNa6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

Судак

Так это не только высокий сезон,но и гости на их сТавридо-фест...

аншлаг вот pic.twitter.com/OkOOPTT27k — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

У Керчі популярний колись пляж Сморжевского через відсутність відпочивальників почав заростати травою, кропивою та низькими кущами.

Керчь

пляж Сморжевского

с видом на скрепу

зарос бедный

траву даже вытоптать некому pic.twitter.com/1LPBLoEWdr — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

Окрім того, не видно шаленого трафіку авто і на Кримському мосту. Хоча, окупанти переконують, що кожного дня з території Росії до анексованого півострова їдуть тисячі людей.

Накануне бархатного сезона

В пятницу высокого августа pic.twitter.com/Lu7m2Af35U — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 августа 2019 г.