Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, как теперь выглядят бары в Крыму. Они несколько отличаются от привычного формата, передает 24 Канал.

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Оккупанты защищают бары

Оккупанты в Крыму нашли решение, как защитить бары на полуострове. Они обкладывают их мешками с песком, чтобы обеспечить хотя бы какую-то защиту.

Вероятно, это связано с тем, что Крым становится все опаснее для россиян. Там постоянно происходят прилеты вблизи Крымского моста, а также под ударами оказываются важные стратегические объекты.

Бары в Крыму: смотрите видео

Ранее во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Местная оккупационная власть предупреждала население о возможных перебоях.

А 12 июня, в так называемый День России, атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.