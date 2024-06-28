Місцеві телеграм-канали опублікували відео, як тепер виглядають бари у Криму. Вони дещо відрізняються від звичного формату, передає 24 Канал.

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Окупанти захищають бари

Окупанти у Криму знайшли рішення, як захистити бари на півострові. Вони обкладають їх мішками із піском, щоб забезпечити хоча б якийсь захист.

Ймовірно, це пов'язано із тим, що Крим стає все небезпечнішим для росіян. Там постійно відбуваються прильоти поблизу Кримського мосту, а також під ударами опиняються важливі стратегічні об'єкти.

Бари у Криму: дивіться відео

Раніше у тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Місцева окупаційна влада попереджала населення про можливі перебої.

А 12 червня, у так званий День Росії, атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.