У тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Місцева окупаційна влада попереджала населення про можливі перебої, передає 24 Канал.

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Під ударом опинились кілька провайдерів

Як зазначає співрозмовник у ГУР, атаку здійснювали українські кіберфахівці воєнної розвідки. Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Представники окупаційної адміністрації зазначали, що для усунення неполадок вживають заходів.

Нагадаємо, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. На початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий "День Росії" атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак,

– наголосили в ГУР.

Кібератаки дійсно відбуваються системно. Зокрема, 3 травня 2024 року українські хакери кібератакували Татарстан. Головним об'єктом кібероперації стали мережі зв'язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.