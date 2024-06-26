Як повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, наразі обмін ще не завершився. Він наголосив, що за кожного українського полоненого йде боротьба, однак із бійцями з деяких підрозділів робота йде особливо важко, адже Росія не хоче їх повертати, передає 24 Канал.

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Юсов наголосив, що Україна докладає максимальних зусиль, щоб повернути кожного захисника, який опинився у ворожому полоні. Втім, є окремі підрозділи й напрямки, де робота йде особливо важко.

У розвідці пояснили, що російська пропаганда постійно працює над створенням різних "жахіть" та "образів", в які потім сама дуже сильно вірить. Відповідно, це ускладнює роботу щодо повернення захисників. Юсов додав, що після такого росіянам дуже складно йти на поступки, адже вони розповідали своєму суспільству про "нацистів".

Водночас у розвідці заявили, що робота щодо повернення бійців "Азову" з полону триває і вже є певні результати, про які не оголошують публічно.

Кожен повернутий захисник – це окрема битва й окрема перемога. І з публічною стороною, з розголосом треба бути дуже обачними й уважними, тому що публічність у таких ситуаціях – це зброя, яка може як допомогти, так і нашкодити,

– пояснив Юсов.

Нагадаємо, що 25 червня в Україну вдалося повернути 52 захисники, які були на "Азовсталі" та обороняли Маріуполь. Однак вони не є бійцями бригади "Азов", а служили в інших підрозділах. На сьогодні у ворожому полоні залишається близько 900 азовців.