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      Українська війна очима іноземних митців: неймовірні фото

      Фактор безпеки 371 Читать новость на русском

      Мистецтво і війна – це здавалося б непоєднані речі. Проте за останні роки в Україні з’явився цілий напрямок, де митці показують бойові дії через образи конкретних воїнів та палітру їх емоцій у різних епізодах бойових дій.

      Так, Ричард Джонсон – шотландець, який працює у Вашингтоні та створює рефлексії на війну.

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      Роботи Ричарда стали популярними, особливо у середовищі людей у одностроях, після його відряджень до гарячих точок нашої планети, де тривали бойові дії.

      Останні 15 років я працював польовим художником у Іраку, Афганістані, Конго, Зімбабве, Центральній Африканській республіці. Зазвичай, я починаю з очей. З них відкривається вся людина,
      – каже художник.

      Він додає, що в нього випускали ракету, він потрапляв під артилерійський обстріли, застрягав на мінному полі тощо, тому вважає себе бойовим художником.

      Малюнок Ричарда Джонсона
      Малюнок Ричарда Джонсона

      Війну зображує і Беата Куркуль – громадянка Литви, яка вже досить тривалий час живе в Україні. Цікаво, що литовську художницю до нашої країни привело кохання, і саме її чоловік з початком російської агресії проти нашої країни залучив Беату до волонтерства. Родина з друзями підтримували українських прикордонників, які одними з перших були атаковані російськими найманцями.

      У Беати Куркуль також є спомини, пов’язані з війною, які вона залишила на полотні. Влітку 2014 року відбувся бій біля Красної Таловки на Луганщині. Тоді загинуло чотири прикордонники. Серед них був і молодший сержант Олег Сороченко.

      Картина Беати Куркуль
      Картина Беати Куркуль

      "На момент загибелі Олега його подруга була вагітна, вони не встигли розписатися. Дитина народилася пізніше і як виявилося це була дівчинка. Ця робота як ілюстрація цього", – каже Беата.

      Ілюстрація Беати Куркуль
      Ілюстрація Беати Куркуль

      Трагедія війни поряд з негативом викликає багато інших емоцій, і навіть захоплення воїнами та їх вчинками зі сторони митців. Адже люди, що виконують свої завдання у екстремальних умовах, за визначенням, не можуть бути нецікавими.

      Та незважаючи на красу цього мистецтва, хотілося, щоб воно залишилось у минулому. Як засторога від людської жорстокості та її наслідків. А бойові художники перекваліфікувались на спортивні, судові чи інтелектуальні битви.

      Як українську війну зображують Беата Куркуль та Ричард Джонсон: фото їх робіт

      Як можна потрапити в штаб-квартиру НАТО?

      Скляні прозорі стіни, грандіозні масштаби внутрішніх просторів, екологічно безпечні технології і надсучасне обладнання – це нова штаб-квартира НАТО в Брюсселі. Сюди Альянс переїхав у 2017 році. Ціле місто площею у 250 тисяч квадратних метрів – втілення мети, завдань і прагнень НАТО.

      Штаб-квартира НАТО
      Штаб-квартира НАТО

      На території штаб-квартири НАТО – посилена безпека. Потрапити всередину для пересічного українця – не просто, утім можливо. Такий шанс надає радіомарафон НАТО.

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      Щоп’ятниці і щовівторка на хвилях "Країни ФМ" дипломати з країн-членів Альянсу у прямому ефірі ставлять слухачам запитання щодо історії, культури та членства в НАТО їхніх держав. Відбір триває дев’ять ефірів.

      Українці можуть потрапити до штаб-квартири НАТО
      Українці можуть потрапити до штаб-квартири НАТО

      Взяти участь у кожному з них можуть три респонденти, які першими зателефонують у програму. Кожен з конкурсантів має дати правильну відповідь на три питання.

      Переможці відбіркових ефірів змагаються за головний приз – подорож до штаб-квартири НАТО. Під час десятої програми ведучий телефонує одному з конкурсантів. Якщо той, піднявши слухавку, вимовить кодову фразу – "Хочу потрапити в штаб-квартиру НАТО" – виграє омріяний квиток до Брюсселя.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Фактор безпеки Україна – Росія Війна Мистецтво Новини культури НАТО Медіа
      Джерело: 24 канал
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