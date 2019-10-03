"Русский мир" не пройдет: как в Украине защищают информационный фронт

Термин "гибридная война" ворвался в информационное пространство в 2014 году, когда весь мир стал свидетелем дерзкой и коварной агрессии России против Украины. Еще задолго до появления зеленых человечков их предтечи с голубых экранов телевизоров сеяли ядовитые зерна "русского мира". Они с помощью местных прихвостней разрушали не только вооруженную, но и информационную мощь нашего войска.

Где и как сегодня готовят бойцов информационного фронта и что их ждет в воинских частях, в частности в зоне боевых действий – читайте дальше.

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Александра Бессмертная – настоящий офицер и морской пехотинец. В сложном испытании в зоне проведения Операции объединенных сил она получила право ношения берета морпеха.

Девушка мечтала стать военным журналистом. Но когда она выбирала учебное заведение, в Львовской академии сухопутных войск как раз прекратили набор военных корреспондентов. Это не остановило ее, и она вступила в выбранное учебное заведение на специальность культуролога.



Александра Бессмертная

В 2016 году окончила академию и по распределению попала в одну из частей Военно-морских сил. Впоследствии через четыре месяца перевелась в бригаду на должность пресс-офицера.

Мечтайте и мечты сбываются. Собственно, на этой должности я себя почувствовала и как журналист, и как работать с журналистами. Постоянно передавать, что происходит на фронте. Показывать людям, кто нас защищает. Показывать это лицо фронта,

– рассказала Бессмертная.

Аннексия Крыма и боевые действия на Востоке нашей страны показали необходимость постоянной коммуникации между вооруженными силами и гражданами. Вовремя развеянные фейки и демонстрация способности войска оборонять государство – останавливали панические атаки в обществе.

Давалось это нелегко, ведь никто не ждал войны со стороны якобы стратегического партнера. Военный журналист Сергей Астахов в 2014 году был представителем пограничной службы и одним из первых столкнулся с реалиями информационной войны и необходимостью подготовки профессиональных кадров.

"Последние пять лет нас многому научили. Мы подкорректировали эти подходы и к журналистским кадрам, и к информационным сообщениям, которые должны готовить и подавать обществу", – отметил он.

Для этого, чтобы у нас действительно было полное понимание между тем, что делают военные в поле, в окопах и как их может воспринимать наше общество,

– пояснил Астахов.

С 2015 года военных корреспондентов и пресс-офицеров готовят в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Начальник кафедры военной журналистики Алексей Позняков заверил: там учитывают все современные тенденции, чтобы подготовить профессионалов, которые смогут адекватно освещать события как в зоне ООС, так и в условиях повседневной деятельности.

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Тот факт, что в Украине началось возрождение этой профессии, он считает очень позитивным шагом. Поскольку у армии должен быть голос, профессиональный голос, которым она должна говорить с обществом.

Сделать военную журналистику востребованной – именно такую задачу ставят перед собой на Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины. По словам ее руководителя Яны Холодной, российская агрессия заставила в сжатые сроки командировать на Восток военных журналистов, большинство из которых не имели опыта работы в подобных условиях.



Яна Холодная

Практика часто заменяла теорию. Однако сегодня у каждого военкора за плечами серьезный информационно-боевой багаж. Следовательно, им есть что предложить сегодняшнему поколению будущих военных журналистов.

Военные журналисты, которые служат не первый год, вышли с инициативой, чтобы забирать курсантов из комфортных условий и помещать их в те условия, в которых они могут очутиться на фронте,

– рассказала Холодная.

Ангажированность, лояльность, необъективность – ярлыки, которые постоянно вешали военным медиа – в прошлом, убеждена она. Военные журналисты способны делать качественный информационный продукт. Армия ФМ, популярные телепроекты "Техника войны", "О войске" и "Рекрут" имеют своего слушателя и зрителя, а значит и хорошие рейтинговые показатели.

Для курсантов – военных журналистов, это прекрасная возможность ощутить вкус будущей профессии. Будущих выпускников ждут не только в редакциях военных средств массовой информации, но и непосредственно в войсках. Создать привлекательный образ военного не только важный элемент патриотического воспитания, но и эффективный способ привлечения людей на военную службу.

Пресс-офицер легендарной 128 бригады Богдан Петрик создал целую серию креативных плакатов, где остроумно призывал юношей и девушек на службу. Этим он серьезно поспособствовал пополнению части мотивированной молодежью.



Креативные плакаты, придуманные Богданом Петриком

Нетривиальные методы поощрения молодежи к военной службы ищут и в Национальной гвардии. Там серьезно занимаются работой по привлечению перспективных кадров.

Людей надо приглашать в армию. Их надо поощрять туда идти. Поскольку старая советская система принуждения не работает. По этому пути идут армии многих стран мира, и он сегодня один из самых качественных и перспективных,

– убежден начальник пресс-службы Нацгвардии Украины Вадим Голуб.

Представители военных медиа убеждены, что внедрение стандартов НАТО позволит построить эффективную систему коммуникации сектора безопасности и обороны с обществом.

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Обучение по передовым западным методикам, потенциал Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и сотрудничество со всеми медиаструктурами сектора безопасности и обороны дает надежду на подготовку высокопрофессиональных военных журналистов и пресс-офицеров.