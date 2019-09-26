Украинские военные произвели настоящий фурор на международных учениях Combined resolve: видео

Украинские военные активно привлекаются к учениям со своими коллегами из стран НАТО. Ежегодно география их участия в международных маневрах расширяется. В этот раз наши военные приняли участие в международных учениях Combined resolve, которые проходили в Германии. Там армейцы из состава 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" вызвали фурор и получили высокие оценки за свои действия.

За динамикой самых ярких эпизодов наблюдали и наши военные журналисты.

Читайте также: На Львовщине продолжаются масштабные военные учения Rapid Trident: мощные фото и видео

На полигоне была огневая мощь. Условный враг готовился к наступлению, а украинские военные уверенно держали оборону вместе с коллегами из Вооруженных сил США. В сводном подразделении были снайперы, танки и БТРы. Когда враг приближался на критическое расстояние – бойцы открывали огонь.



Как только враг оказался на критическом расстоянии – бойцы открыли огонь

Снаряды попали в цель, и пока снайперы прикрывали позиции – танки отправились на форсирование. Попытки условного противника найти слабину в обороне "холодноярцев" оказались напрасными. Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и по случаю контратаковала наступающих.

Рота выдвинулась из пункта дислокации в район сосредоточения, затем высунулась через заданные точки на рубеж обороны, провела предварительную зачистку данных точек и заняла оборону,

– рассказал командир роты Александр.



Танки отправились на форсирование

Диверсионно-разведывательные группы условного противника были обнаружены и обезврежены. Штурм и налет отражены. После еще одной атаки была уничтожена бронированная машина врага и ликвидирован военнослужащий. Не обошлось и без условных потерь для украинских сил.

Противник провел химическую атаку – потеряли пять человек. Рота уничтожила замаскированную одну единицу техники противотанкового комплекса на позициях противника. Также силами снайперов уничтожен один постовой на блокпосту противника,

– отчитался командир роты.



Не обошлось и без условных потерь для украинских сил

Участие Украины в военных учениях НАТО

Украинские военные оттачивают боевые навыки во время международных учений Combined resolve – или "Совместные усилия" – в Германии. Маневры устраивают дважды в год – для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше. Пять тысяч военнослужащих из двадцати одной страны отрабатывают слаженность действий экипажей.

Другие фото с учений Combined resolve-2019

Наши военные регулярно принимают участие в подобных учениях – с тех пор, как Украина объявила о курсе на членство в НАТО. Ранее в течение нескольких лет украинские бойцы играли роль "плохих парней" – в группе обозначения сил противника – OPFOR. По сценарию, у них всегда меньше ресурсов и техники, чем у военных из стран Альянса.

Впрочем, от 2018 года украинцев приглашают и в состав основных сил НАТО – BLUFOR. Украинская механизированная рота выполняет учебно-боевые задачи в составе батальона США. Военные из НАТО отмечают прогресс в реформировании Вооруженных Сил Украины. А также оценивают реальный боевой опыт, приобретенный нашими военными. Он позволяет действовать неожиданно, хоть и для условного, но противника.

Читайте также: Украинская война глазами иностранных художников: невероятные фото

Больше об участии ВСУ в военных учениях НАТО – смотрите в видео.

Также в выпуске:

НАТО продолжает активно тестировать свои силы и средства в ходе многочисленных маневров.

► Недавно в Пабраде Литовской республики финишировали масштабные учения Engineer Thunder 2019. В учениях, которые начались еще четвертого сентября, приняли участие военные из усиленной боевой группы передового развертывания в Литве, а также военные инженеры из Латвии, Польши и Соединенных Штатов.

► А в Португалии учения в самом разгаре. Правда, тяжелой техники и вооружения здесь нет, зато хватает технологических новинок в виде летательных аппаратов, подводных и надводных судов. Учения проходят в районе полуострова Троя на юге Лиссабона. Их цель – испытание новых технических решений в мире беспилотных морских систем. В испытаниях принимают участие около 800 представителей португальских ВМС, Бельгии, Италии, Польши, Соединенного Королевства, США, Турции, Морского опытно-экспериментального центра НАТО, а также ученые и представители промышленности.

Читайте также: Поздравление Сенцова с освобождением и морские учения в Галифаксе: что рассказала спикер НАТО

По словам представителей Альянса, новейшие технологии морских беспилотных систем могут серьезно помочь в противодействии многочисленным угрозам на море. Прежде всего морские беспилотные судна могут помочь эффективно бороться с новыми субмаринами, вооруженными мощным оружием. Они также могут предотвратить риск для личного состава, связанного с противодействием таким угрозам как морские мины.