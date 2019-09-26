Українські військові викликали справжній фурор на міжнародних навчаннях Combined resolve: відео

Українські військові активно залучаються до навчань зі своїми колегами з країн НАТО. Щороку географія їх участь у міжнародних маневрах розширюється. Цього разу наші військові взяли участь міжнародному навчанні Combined resolve, яке проходило у Німеччині. Там армійці зі складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" викликали справжній фурор і отримали високі оцінки за свої дії.

За динамікою найяскравіших епізодів спостерігали і наші військові журналісти.

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На полігоні була вогнева міць. Умовний ворог готувався до наступу, а українські військові впевнено тримали оборону разом з колегами зі Збройних сил США. У зведеному підрозділі були снайпери, танки та БТРи. Коли ворог наближався на критичну відстань – бійці відкривають вогонь.



Тільки ворог опинився на критичній відстані – бійці відкрили вогонь

Снаряди влучили у ціль, і доки снайпери прикривали позиції – танки вирушили на форсування. Спроби умовного противника знайти слабину в обороні "холодноярців" виявилися марними. Українська механізована рота вдалася до тактики маневреної оборони. Піхота часто змінювала позиції і за нагоди контратакувала наступаючих.

Рота висунулася з пункту дислокації в район зосередження, потім висунулася через задані точки на рубіж оборони, провела попередню зачистку даних точок і зайняла оборону,

– розповів командир роти Олександр.



Танки вирушили на форсування

Диверсійно-розвідувальні групи умовного противника було виявлено і знешкоджено. Штурм і наліт відображені. Після ще однієї атаки було знищено броньовану машину ворога і ліквідовано військовослужбовця. Не минулося і без умовних втрат для українських сил.

Противник провів хімічну атаку – втрати п’ять осіб. Рота знищила замасковану одну одиницю техніки протитанкового комплексу на позиціях противника. Також силами снайперів знищено одного постового на блокпосту противника,

– прозвітував командир роти.



Не минулося і без умовних втрат для українських сил

Про участь України у військових навчання НАТО

Українські військові відточують бойові навички під час міжнародних навчаннях Combined resolve​ – або "Спільні зусилля" – в Німеччині. Маневри влаштовують двічі на рік – для підтримки оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі. П’ять тисяч військовослужбовців з двадцяти однієї країни відпрацьовують злагодженість дій екіпажів.

Інші фото з навчань Combined resolve​-2019

Наші військові регулярно беруть участь у подібних навчаннях – відколи Україна оголосила про курс на членство в НАТО. Раніше упродовж кількох років українські бійці відігравали роль "поганих хлопців" – у групі сил позначення противника – OPFOR. За сценарієм, у них завжди менше ресурсів і техніки, ніж у військових з країн Альянсу.

Утім, від 2018 року українців запрошують і до складу основних сил НАТО – BLUFOR. Українська механізована рота виконує навчально-бойові завдання у складі батальйону США. Військові з НАТО відзначають прогрес у реформуванні Збройних Сил України. А також оцінюють реальний бойовий досвід, набутий нашими військовими. Він дозволяє діяти несподівано, хоч і для умовного, але противника.

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Більше про участь ЗСУ у військових тренуваннях НАТО – дивіться у відео.

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НАТО продовжує активно тестувати свої сили і засоби в ході численних маневрів.

► Нещодавно у Пабраді Литовської республіки фінішували масштабні навчання Engineer Thunder 2019. В навчаннях, які розпочались ще четвертого вересня, взяли участь військові з посиленої бойової групи передового розгортання у Литві, а також військові інженери з Латвії, Польщі і Сполучених Штатів.

► А у Португалії навчання у самому розпалі. Щоправда, важкої техніки і озброєння тут немає, натомість вистачає технологічних новинок у вигляді літальних, апаратів, підводних та надводних суден. Навчання проходить в районі півострова Троя на півдні Лісабона. Його мета – випробування нових технічних рішень в світі безпілотних морських систем.У випробуваннях беруть участь майже 800 представників португальських ВМС, Бельгії, Італії, Польщі, Об’єднаного Королівства, США, Туреччини, Морського дослідно-експериментального центру НАТО, а також науковці і представники промисловості.

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За словами представників Альянсу, новітні технології морських безпілотних систем можуть серйозно допомогти у протидії численним загрозам на морі. Насамперед морські безпілотні судна можуть допомогти ефективно боротись з новими субмаринами, озброєними потужною зброєю. Вони також можуть запобігти ризику для особового складу, пов’язаного з протидією таким загрозам як морські міни.