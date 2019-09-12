Привітання Сенцова зі звільненням та морські навчання у Галіфаксі: що розповіла речниця НАТО

"Ми вітаємо довгоочікуване повернення додому українських моряків, котрих Росія взяла у полон в листопаді минулого року, а також кінорежисера Олега Сенцова", – зазначила у офіційній заяві речниця НАТО Оана Лунгеску.

Вона підкреслила, що НАТО продовжує закликати Росію виконати свої зобов’язання відповідно до Мінських угод, в тому числі щодо звільнення усіх в’язнів.

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"Разом з тим, важливо встановити істину та знайти відповідальних за збитий літак рейсу MH17, як того вимагає Резолюція 2166 Ради Безпеки ООН", – підкреслила Оана Лунгеску.

Навчання НАТО

Кораблі ВМС НАТО прибули у Галіфакс для участі у наймасштабніших морських навчаннях за останні десятиліття – "Cutlass Fury". В них взяли участь майже три тисячі військових моряків та льотчиків із восьми країн НАТО. До навчань були залучені двадцять кораблів і тридцять шість одиниць авіації.



Корабель НАТО

Речниця НАТО Оана Лунгеску наголосила на важливості північноатлантичного регіону у забезпеченні безпеки Європи. Адже тут пролягають маршрути для засобів посилення та постачання з Північної Америки до Європи, а ще проходять торгові шляхи та комунікації. І навчання на кшталт "Cutlass Fury" сприяють відточенню навичок Альянсу в діях у морі.

Також, НАТО створює нове командування – Атлантичне командування. З метою забезпечити безпеку комунікації між Європою та Північною Америкою. Окрім того, союзники збільшують свою приступність у північноатлантичному регіоні, зокрема долучаючись до інвестування в морську розвідку та розвиток протичовнової авіації, фрегатів та гелікоптерів.

Військова освіта

Якісна військова освіта – одна з головних запорук безпеки, впевнені у НАТО. Альянс запровадив чимало програм для удосконалення знань військовослужбовців, аби вони могли ефективно протидіяти викликам та загрозам сьогодення. НАТО допомагає удосконалювати систему військової освіти і країнам-партнерам Альянсу. Україна з 2012 року бере участь у програмі Північноатлантичного альянсу – DEEP.



Навчання НАТО

Проєкт передбачає співпрацю освітян країн-членів НАТО та їхніх колег з держав-партнерів. Різноманітні освітні програми у галузі оборони діють і в окремих країнах Альянсу.

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Уже майже півстоліття у Школі інформаційної оборони США працює Офіс іноземних студентів. Він допомагає військовослужбовцям з-за кордону здобути нові знання та покращити свої навички за стандартами НАТО.

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