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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Пожежі, землетруси та вулкани: як служби НАТО борються з негодами

      Фактор безпеки 50 Читать новость на русском

      Щороку кількість катастроф у світі лише зростає. Від удару стихії не застраховані й найзаможніші країни світу. За даними ООН, лише за минулий рік більш ніж шістдесят мільйонів людей відчули на собі наслідки руйнівної негоди.

      В той же час, як одні країни потерпали від лісових пожеж, що випалювали цілі регіони; інші куточки планети сколихнула низка потужних землетрусів та виверження вулканів. Майже 10,5 тисячам людей це коштувало життя.

      Читайте також: Робота авіапатруля: як Росія провокує НАТО

      Зростання кількості і масштабів стихійних лих у світі, тяжкість їх наслідків вимагають залучення значних сил, як від окремих держав, так і міжнародної спільноти.

      стихвйні лиха нато
      Лісові пожежі


      Стихійні лиха забрали життя у 10,5 тисяч людей

      В околицях містечка Тузли змоделювали справжню техногенну катастрофу: на хімічному підприємстві зайнялися цистерни з паливом. Стався витік небезпечних хімікатів. Хмара отруйних речовин – у небі, а на землі – сотні поранених.

      нато
      Навчання рятувальників

      До місця події прибули аварійно-рятувальні служби Італії. Надзвичайники оточили небезпечну зону. Допомагали їм боснійські гелікоптери.

      нато
      Допомагали рятувальникам гелікоптери

      Одне з головних завдань рятувальників – евакуація постраждалих. Ціною зволікання хоча б в кілька хвилин може стати людське життя. Поранених транспортували із зараженої зони гвинтокрилами. Щоб отруйна хмара не поширювалася – створили водяну завісу.

      У масштабній операції брали участь понад тисячу надзвичайників з трьох десятків країн. Серед них США, Румунія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Пакистан та Україна. На щастя ситуація змодельована, але умови – цілком реальні. Всі операції проводять за найскладніших умов: наприклад відсутності зв'язку або електрики.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
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      Теги: Фактор безпеки Стихійні лиха НАТО
      Джерело: 24 канал
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