Пожежі, землетруси та вулкани: як служби НАТО борються з негодами

Щороку кількість катастроф у світі лише зростає. Від удару стихії не застраховані й найзаможніші країни світу. За даними ООН, лише за минулий рік більш ніж шістдесят мільйонів людей відчули на собі наслідки руйнівної негоди.

В той же час, як одні країни потерпали від лісових пожеж, що випалювали цілі регіони; інші куточки планети сколихнула низка потужних землетрусів та виверження вулканів. Майже 10,5 тисячам людей це коштувало життя.

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Зростання кількості і масштабів стихійних лих у світі, тяжкість їх наслідків вимагають залучення значних сил, як від окремих держав, так і міжнародної спільноти.



Лісові пожежі



Стихійні лиха забрали життя у 10,5 тисяч людей

В околицях містечка Тузли змоделювали справжню техногенну катастрофу: на хімічному підприємстві зайнялися цистерни з паливом. Стався витік небезпечних хімікатів. Хмара отруйних речовин – у небі, а на землі – сотні поранених.



Навчання рятувальників

До місця події прибули аварійно-рятувальні служби Італії. Надзвичайники оточили небезпечну зону. Допомагали їм боснійські гелікоптери.



Допомагали рятувальникам гелікоптери

Одне з головних завдань рятувальників – евакуація постраждалих. Ціною зволікання хоча б в кілька хвилин може стати людське життя. Поранених транспортували із зараженої зони гвинтокрилами. Щоб отруйна хмара не поширювалася – створили водяну завісу.

У масштабній операції брали участь понад тисячу надзвичайників з трьох десятків країн. Серед них США, Румунія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Пакистан та Україна. На щастя ситуація змодельована, але умови – цілком реальні. Всі операції проводять за найскладніших умов: наприклад відсутності зв'язку або електрики.

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