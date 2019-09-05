Пожары, землетрясения и вулканы: как службы НАТО борются с невзгодами

Ежегодно количество катастроф в мире только растет. От удара стихии не застрахованы и самые развитые страны мира. По данным ООН, только за прошлый год более чем шестьдесят миллионов людей ощутили на себе последствия разрушительной непогоды.

Ежегодно количество катастроф в мире только растет. От удара стихии не застрахованы и самые развитые страны мира. По данным ООН, только за прошлый год больше, чем шестьдесят миллионов людей ощутили на себе последствия разрушительного непогоды.

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В то же время, как одни страны страдали от лесных пожаров, которые выжигали целые регионы; другие уголки планеты всколыхнул ряд мощных землетрясений и извержения вулканов. Почти 10,5 тысячам людей это стоило жизни. Рост количества и масштабов стихийных бедствий в мире, тяжесть их последствий требуют привлечения значительных сил, как от отдельных государств, так и международного сообщества.



Лесные пожары



Стихийные бедствия унесли жизни 10,5 тысяч людей

В окрестностях города Тузла. Босния и Герцеговина смоделировали настоящую техногенную катастрофу: на химическом предприятии загорелись цистерны с топливом. Произошла утечка опасных химикатов. Облако ядовитых веществ – в небе, а на земле – сотни раненых.



Учения спасателей

К месту происшествия прибыли аварийно-спасательные службы Италии. Чрезвычайники окружили опасную зону. Помогали им боснийские вертолеты.



Помогали спасателям вертолеты

Одна из главных задач спасателей – эвакуация пострадавших. Ценой промедления хотя бы в несколько минут может стать человеческая жизнь. Раненых транспортировали из зараженной зоны вертолетами. Чтобы ядовитое облако не распространялась – создали водяную завесу.

В масштабной операции принимали участие более тысячи чрезвычайников из трех десятков стран. Среди них США, Румыния, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Пакистан и Украина. К счастью ситуация смоделирована, но условия – вполне реальны. Все операции проводят при самых сложных условиях: например отсутствие связи или электричества.

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