Работа авиапатруля: как Россия провоцирует НАТО

Россия все чаще провоцирует НАТО возле своих западных границ. Военные самолеты Федерации едва ли не еженедельно нарушают воздушное пространство стран Балтии. При этом российские истребители направляются без предупреждений, опознавательных знаков и не реагируют на сигналы. С аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны Альянса.

Чтобы защитить небо от нежелательных гостей, в НАТО действует миссия воздушной полиции, в рамках которой самолеты стран Северо-Атлантического альянса осуществляют авиапатрулирование.

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В первую очередь помощь оказывается тем странам НАТО, которые не имеют собственных воздушных сил, или их возможности недостаточны, чтобы защитить свои воздушные границы.

На литовском аэродроме "Шяуляй" раздается сигнал тревоги. Венгерский истребитель JAS 39 GRIPEN идет на взлет. В небе над Балтией – непрошеный гость. Это российский военный самолет Су-27 осуществляет маневр без всякой связи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии. На его борту выключены радиолокационные ретрансляторы – устройства, которые позволяют распознать самолет.



Литовский аэродром "Шяуляй"

Мы совершили три перехвата российских летательных аппаратов. Это военный транспортный самолет, разведывательный самолет и истребитель,

– рассказал бригадир ВВС (военно-воздушные силы – 24 канал) Венгрии Ксаба Угрик.

На помощь венгерским коллегам с эстонской базы Эмари поднимаются британские реактивные еврофайтеры "Тайфун". Летчики приближаются к незваному гостю, сопровождают истребитель, пока тот не покидает Балтийское воздушное пространство.

"Главное соблюдать безопасную дистанцию, но при этом четко указать самолету-нарушителю, что его перехватывают. Тогда же мы пытаемся сделать несколько снимков летательного аппарата. А также визуально идентифицировать его тип, модель и цвет. Собранную информацию передаем военному командованию. После мы сопровождаем самолет, и когда он вылетит за пределы нашего пространства – возвращаемся на базу", – добавил ВВС Венгрии Ксаба Угрик.



ВВС Венгрии Ксаба Угрік

Венгрия с мая возглавляет миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Это операция Североатлантического Альянса по защите воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Участие в миссии принимают поочередно семнадцать стран НАТО.

В рамках миссии воздушной полиции НАТО, мы охраняем пространство стран Балтии и всей Европы. Безопасность неба и защита всех европейских стран – наша главная обязанность,

– пояснил Венгрии Ксаба Угрик.

Обязанность коллективная и предусматривает постоянное военное присутствие. Воздушный патруль дежурит круглосуточно. Триста шестьдесят пять дней в году самолеты НАТО готовы быстро реагировать на нарушение воздушного пространства Альянса. Обычно страны-участники отправляют по 4 истребителя для выполнения задания в рамках миссии. Два из них находятся в боевой готовности, два – в резерве.



Воздушный патруль

"Обычно в рамках миссии на страже находятся 4 истребителя от каждой из стран-участниц. Это позволяет нам подниматься в воздух за очень короткое время. Поэтому, если какой-либо самолет нарушит пространство Балтийских стран – мы быстро взлетим и перехватим его. А еще мы каждый день поднимаемся в небо, чтобы продемонстрировать: это наша территория", – ВВС Дании Каспер Ньельсен.



Каспер Ньельсен

Сейчас на базе аэродрома Шяуляй находятся четыре истребителя Gripen военно-воздушных сил Венгрии. На боевом посту они сменили самолеты польских ВВС. Те находились на дежурстве с января по май. Вместе с венграми охраной неба над странами Балтии занимаются пять истребителей F-18 военно-воздушных сил Испании. Для них эта миссия уже шестая.

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