Робота авіапатруля: як Росія провокує НАТО

Росія дедалі частіше провокує НАТО біля своїх Західних кордонів. Військові літаки Федерації чи не щотижня порушують повітряний простір країн Балтії. При цьому російські винищувачі прямують без попереджень, розпізнавальних знаків і не реагують на сигнали. З аналогічними проблемами стикаються й інші країни Альянсу.

Аби захистити небо від небажаних гостей у НАТО діє місія повітряної поліції, в рамках якої літаки країн Північного-Атлантичного альянсу здійснюють авіапатрулювання.

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Насамперед допомога надається тим країнам НАТО, які не мають власних повітряних сил, або їх можливості недостатні, аби захистити свої повітряні кордони.

На литовському аеродромі "Шяуляй" лунає сигнал тривоги. Угорський винищувач JAS 39 GRIPEN йде на зліт. У небі над Балтією – непрошений гість. Це російський військовий літак Су-27 здійснює маневр без жодного зв’язку з авіадиспетчерськими службами країн Балтії. На його облавку вимкнені радіолокаційні ретранслятори – пристрої, які дозволяють розпізнати літак.



Литовський аеродром "Шяуляй"

Ми здійснили три перехоплення російських літальних апаратів. Це військовий транспортний літак, розвідувальний літак та винищувач,

– розповів бригадир ВПС (військово-повітряні сили – 24 канал) Угорщини Ксаба Угрік.

На допомогу угорським колегам з естонської бази ЕМАРІ піднімаються британські реактивні єврофайтери "Тайфун". Льотчики наближуються до незваного гостя, супроводжують винищувач аж поки той не залишає балтійський повітряний простір.

"Головне дотримуватися безпечної дистанції, але при цьому чітко вказати літаку-порушнику, що його перехоплюють. Тоді ж ми намагаємось зробити кілька знімків літального апарату. А також візуально ідентифікувати його тип, модель та колір. Зібрану інформацію передаємо військовому командуванню. Потому ми супроводжуємо літак, і коли він вилетить за межі нашого простору - повертаємося на базу", – додав ВПС Угорщини Ксаба Угрік.



ВПС Угорщини Ксаба Угрік

Угорщина із травня очолює місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії. Це операція Північноатлантичного Альянсу із захисту повітряного простору Латвії, Литви та Естонії. Участь у місії беруть почергово сімнадцять країн НАТО.

У межах місії повітряної поліції НАТО, ми охороняємо простір країн Балтії та усієї Європи. Безпека неба і захист всіх європейських країн –наш головний обов’язок,

– пояснив Угорщини Ксаба Угрік.

Обов’язок колективний і передбачає постійну військову присутність. Повітряний патруль чергує цілодобово. Триста шістдесят п’ять днів на рік літаки НАТО готові швидко реагувати на порушення повітряного простору Альянсу. Зазвичай країни-учасники відряджають по 4 винищувачі для виконання завдання в рамках місії. Два з них перебувають у бойовій готовності, два – у резерві.



Повітряний патруль

"Зазвичай у межах місії на варті перебувають 4 винищувачі від кожної з країн-учасниць. Це дозволяє нам здійматися у повітря за дуже короткий час. Тож якщо будь який літак порушить простір балтійських країн – ми швидко злетимо і перехопимо його. А ще ми щодня піднімаємося в небо, аби продемонструвати: це наша територія", – ВПС Данії Каспер Ньєльсен.



Каспер Ньєльсен

Нині на базі аеродрому Шяуляй перебувають чотири винищувачі Gripen військово-повітряних сил Угорщини. На бойовому посту вони змінили літаки польських ВПС. Ті перебували на чергуванні від січня до травня. Разом з угорцями охороною неба над країнами Балтії опікуються п'ять винищувачів F-18 військово-повітряних сил Іспанії. Для них ця місія вже шоста.

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