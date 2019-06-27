Енергозберігаючі намети та система для питної води: сучасні технології у підрозділах НАТО

НАТО по праву можна вважати передовою організацією у своєму бажанні берегти навколишнє середовище. Не даремно нова штаб-квартира Альянсу по формі нагадує схрещені долоні, що символізує єдність країн НАТО, у тому числі і у питаннях екологічної безпеки.

Для забезпечення діяльності військових НАТО потрібна електроенергія, вода і відповідне кондиціювання повітря. В таких умовах важко обійтися без дизельних генераторів, які потребують чимало палива і згубно діють на навколишнє середовище. Відтак, НАТО наполегливо шукає альтернативні шляхи підтримки життєдіяльності своїх підрозділів.

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Нові енергозберігаючі технології випробовують в ході щорічних спеціалізованих навчань. У навчаннях взяли участь понад три тисячі військовослужбовців із тридцяти країн НАТО та партнерів організації. Головна мета навчання – зробити збройні сили Альянсу більш енергоефективними та зменшити їх залежність від видобувного палива.

Використання енергозберігаючих дизельних генераторів, а також, наприклад, енергозберігаючих наметів із відповідною ізоляцією та енергозберігаючим освітленням забезпечує скорочення споживання дизельного палива, що сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля,

– розповіла фахівчиня НАТО з питань енергетичної безпеки Сюзанна Міхаеліс.

Сучасні дизель-генератори, гібридні енергетичні установки, сонячні батареї, ізольовані намети, енергоефективні кондиціонери і світлодіодні лампи – місцями полігон нагадує виставку передових технологій і аж ніяк не військове навчання.

Енергозберігаючі намети

За словами інженера-дослідника Мартіна Кегеля, експерти побачили, що однією з переваг є те, що в системах укриття, військових наметах можна створювати значно комфортніший клімат, прохолодніший, наприклад, і це може знизити енергоспоживання, потрібне для намету, майже на 50%.



Так виглядають енергозберігаючі намети

Як це діє на практиці, експерти продемонстрували на полігоні, де розгорнули військові намети. І хоча на вулиці була нестерпна спека, у наметі зберігається комфортна температура.

Одне із нововведень – це намет, в якому використовується сонячна енергія. З військової точки зору, це може бути відмінне тимчасове рішення під час розгортання підрозділів за кордоном. За таких обставин використання сонячної енергії має стати систематичним,

– сказав начальник центру сухопутних військ ЗС Польщі Вітольд Бартошек.

Під час навчань відпрацьовувались різні сценарії, такі як відключення електрики, забруднення дизельним пальним первинних водних джерел, яке вимагало реагування із застосуванням передових енергоефективних технологій.

Система, що сама виробляє питну воду

Науковці запропонували ефективні рішення і у цьому напрямку. Італійські військові розробники продемонстрували свій унікальний прилад "Варагон В-12". Це автоматизована система, яка спочатку виробляє воду, а потім зберігає її у власному резервуарі, після чого завдяки циклам фільтрації та мінералізації утворює питну воду.



Система сама виготовляє питну воду

Цей мінізавод з виробництва питної води є реальною альтернативою свердловинам і іншим джерелам водопостачання. В оптимальних умовах він здатен виробляти вісімсот літрів води на добу. Крім того, він може стати незамінним під час проведення миротворчих місій та гуманітарних катастроф.

Про неймовірну виставку "Історія НАТО. Холодна війна. Плакати" – дивіться у відео.